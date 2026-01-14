Phú bà 4 con ở dinh thự 1000m2 tự tay chuẩn bị lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới, đỉnh thế này bảo sao chồng mê đắm!

Giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM, một phú bà luôn chọn cuộc sống kín tiếng, nhẹ nhàng nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến dân tình phải trầm trồ. Cô sống cùng gia đình trong một dinh thự rộng tới 1.000m2 tại TP.HCM, tận hưởng cuộc hôn nhân viên mãn suốt một thập kỷ bên người chồng Việt kiều. Trái ngọt của hành trình ấy chính là tổ ấm nhỏ với 4 thiên thần, 3 gái và 1 trai đủ nếp đủ tẻ.

Nhắc đến những chi tiết này, nhiều người lập tức nghĩ ngay đến Vân Trang - nữ diễn viên sinh năm 1990, mẹ 4 con và cũng là một trong những "phú bà kín tiếng" của Vbiz. Không phô trương, không ồn ào, phú bà 4 con vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách vun vén gia đình và tận hưởng hạnh phúc rất riêng.

Phú bà 4 con tự tay trang hoàng dinh thự 1.000m2 cho lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Mới đây, Vân Trang khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi chia sẻ loạt hình ảnh tự tay trang trí không gian dinh thự 1.000m2 nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Chia sẻ về lý do tự mình "ôm trọn" phần trang trí dinh thự, phú bà tâm sự: "Mình thích được tự tay set up buổi tiệc cho gia đình và chỉ có thể trang trí cho mình thôi chứ không làm cho ai được. Mình coi đây là thú vui của bản thân mình, có người thích đọc sách xem phim, có người thích làm bánh trồng cây, thì mình thích thay đổi không gian sống, đây là cách mình giảm stress".

Vân Trang tự tay chuẩn bị đồ trang trí, tự tay đặt mua và lên ý tưởng cho buổi tiệc, đó là khoảnh khắc cô được sống trọn vẹn từng giây phút đúng ý nghĩa của ngày kỷ niệm.

"Nhớ hồi đám hỏi và đám cưới của mình, mình cũng bày ra để làm mọi thứ đến tận khuya, rồi sáng ra là rước dâu luôn, lúc đó vui lắm, Giống như mình thích những đám tiệc dưới quê, khi mà bà con hàng xóm, mọi người trong gia đình quây quần lại chuẩn bị nấu cỗ rồi trang trí nhà cửa, đám trẻ con thì tụ lại vui đùa với nhau..., đến giờ mình cũng mong các con được hưởng cái không khí ấy".

Đám cưới Đồng với 10 năm hôn nhân viên mãn

Chia sẻ thêm về quyết định tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Vân Trang cho biết ban đầu hai vợ chồng khá đắn đo: Nên tổ chức hay không, tổ chức ở đâu, hay chỉ đơn giản là cả gia đình đi ăn như mọi năm. Cuối cùng, mọi thứ được quyết định chỉ trong vòng hai tuần.

"Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ được quyết định chỉ trong 2 tuần vì mình nghĩ cuộc đời có mấy lần 10 năm đâu. Và mình quyết định tổ chức một buổi tiệc, mời người thân, bạn bè những người đã đồng hành và ủng hộ vợ chồng mình suốt 10 năm qua".

Vì là đám cưới Đồng - kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Vân Trang chọn tông vàng đồng làm chủ đạo. Thay vì bàn tiệc tròn quen thuộc, cô thích một chiếc bàn dài uốn lượn để mọi người có thể nhìn thấy nhau, dễ trò chuyện và tạo cảm giác gắn kết. Thậm chí cô còn sắm riêng bộ bàn ghế dài dành riêng cho buổi tiệc.

Tất bật chuẩn bị là thế, nhưng đến sát giờ đón khách, chủ nhân bữa tiệc vẫn chưa kịp sửa soạn cho bản thân. Dù 5 giờ chiều đã bắt đầu mời khách, 4 giờ chiều Vân Trang vẫn còn ngồi cắm hoa, tự tay chăm chút từng chi tiết cuối cùng.

"10 năm là Đám cưới Thiếc/Đồng tượng trưng cho một cột mốc đặc biệt, vững chắc.15 năm: Đám cưới Thủy Tinh/Pha lê tượng trưng cho những điều trong suốt, tinh tế. 20 năm là Đám cưới Sứ hiện thân của vẻ đẹp hoàn hảo. 25 năm: Đám cưới Bạc, một đám cưới quý giá, bền lâu. 30 năm: Đám cưới Ngọc Trai tượng trưng cho vẻ đẹp độc đáo, sâu sắc. 40 năm: Đám cưới Hồng Ngọc rực rỡ, quý hiếm. 50 năm: Đám cưới Vàng là biểu tượng của sự trường tồn, và 60 năm: Đám cưới Kim Cương tượng trưng cho sự vĩnh cửu, không thể phá vỡ.

Chỉ nghe đến các biểu tượng của đám cưới thôi mà mình đã nôn nóng được trang trí tiếp. Mình mong vợ chồng mình có đủ sức khỏe, đầy đủ yêu thương để bước tiếp cùng nhau trong nhiều cái 10 năm nữa" - Vân Trang tâm sự.

10 năm đi cùng nhau, 4 đứa con là món quà quý giá nhất

Sau những ngày miệt mài chuẩn bị cho buổi tiệc kỷ niệm, Vân Trang không quên dành lời tri ân đến hai bên gia đình và những người thân yêu đã luôn ở phía sau ủng hộ. Chính sự sẻ chia, đặc biệt là việc mọi người thay nhau trông nom các con, đã giúp cô có thể toàn tâm toàn ý vào từng góc trang trí trong ngôi nhà của mình.

"Cám ơn ông bà, ba mẹ, những người thân, những người bạn, những người thương và cả nhà mình đã gửi lời chúc phúc đến hai vợ chồng Trang. 10 năm hành trình không quá dài cũng không quá ngắn, chúng mình hy vọng sẽ luôn có thể cố gắng cùng nhau thêm nhiều năm hành trình nữa".

Đặc biệt, lời nhắn gửi dành cho người chồng - người bạn đời tri kỷ suốt 10 năm, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ: "10 năm lãi được một tổ ấm nhỏ với 4 đứa con ngoan xinh yêu. Cám ơn anh đã luôn bên em, cùng em".

Sau gần 10 năm bên nhau, cô hạnh phúc khi nhìn 4 con ngày càng khôn lớn. Ở nhà, cô trực tiếp dạy con viết chữ, rèn khả năng tập trung, nghĩ ra nhiều trò chơi phù hợp với từng bé, đồng thời thường xuyên nấu những bữa cơm ấm cúng cho gia đình.

Vân Trang cũng chia sẻ, chồng cô là người ít nói, nghiêm khắc và cứng rắn khi ra ngoài xã hội, nhưng trong gia đình lại vô cùng yêu thương, chiều chuộng vợ con. Vào những dịp đặc biệt, anh không ngần ngại dành tặng vợ những món quà giá trị như một cách trân trọng người đã cùng mình xây dựng tổ ấm suốt nhiều năm qua.

Và với cuộc hôn nhân một thập kỷ của Vân Trang và chồng, tình yêu không chỉ nằm ở những khoảnh khắc lãng mạn, mà còn ở sự đồng hành, thấu hiểu và cùng nhau xây dựng mái ấm qua từng năm tháng.

Tác giả: Tiểu Mai

Nguồn tin: Thanh niên Việt