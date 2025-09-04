Điều trị nội khoa theo hướng toàn diện tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc

Khoa Nội tổng hợp - Tọa lạc tại tầng 6 Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc



Khoa hiện tiếp nhận điều trị cho người bệnh có các bệnh lý về cơ xương khớp, tim mạch, nội tiết chuyển hóa, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, thần kinh… Trong đó, nhiều trường hợp bệnh mạn tính hoặc có yếu tố tái phát đã được cải thiện rõ rệt nhờ phác đồ điều trị kết hợp.

Đội ngũ bác sĩ Khoa Nội tổng hợp đang châm cứu cho bệnh nhân



Điểm nổi bật tại đây là việc phối hợp linh hoạt giữa phương pháp nội khoa hiện đại với bài thuốc cổ phương và các kỹ thuật Y học cổ truyền như châm cứu, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi và cấy chỉ, xông hơi, cứu ngải… Ngoài ra, người bệnh còn được hướng dẫn tập dưỡng sinh và phục hồi chức năng nhằm hỗ trợ điều trị, tăng cường miễn dịch và duy trì thể trạng ổn định.

Bệnh nhân đang được điều trị bằng phương pháp cứu ngải



Với hệ thống trang thiết bị hiện đại của toàn viện và sự phối hợp chặt chẽ giữa các khoa, quá trình chẩn đoán và điều trị tại Khoa Nội tổng hợp được triển khai chính xác, hiệu quả, đầy đủ. Buồng bệnh sạch sẽ, thoáng mát, thân thiện với người bệnh là điểm cộng trong hành trình chăm sóc toàn diện tại khoa.

Trang thiết bị y tế hiện đại tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc



Đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng tại Khoa đều có chuyên môn vững vàng, được đào tạo bài bản về cả Y học cổ truyền lẫn Y học hiện đại. Bên cạnh điều trị, các y bác sĩ luôn chú trọng theo dõi sát sao diễn tiến lâm sàng, hướng dẫn người bệnh điều chỉnh chế độ sinh hoạt phù hợp và duy trì tinh thần tích cực trong suốt quá trình điều trị.

Đội ngũ Y bác sĩ tại Khoa có chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm



Với phương châm điều trị toàn diện, an toàn và cá thể hóa, Khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc là địa chỉ tin cậy của người dân Nghệ An và các tỉnh lân cận trong thăm khám và điều trị các bệnh lý nội khoa. Bên cạnh đó, người bệnh còn được hỗ trợ phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe bằng sự kết hợp hài hòa giữa Y học hiện đại và Y học cổ truyền, giúp nâng cao hiệu quả điều trị.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc Địa chỉ: Đường 72m- Phường Vinh Hưng, Nghệ An ( P.Hưng Đông- TP Vinh cũ) Hotline tư vấn và đăng ký: 0913.005.477 Hotline tiếp nhận và phản ánh: 0853. 328.115 Website: https://benhvienyhctnguyenphuc.vn/ https://www.facebook.com/benhvienyhctnguyenphuc

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn