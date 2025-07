Tạm giữ thiếu niên 15 tuổi vung dao chém người trong cơn say

Theo đó, vào 6h ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an xã Nà Hang về việc công dân trên địa bàn phát hiện một người đàn ông chưa rõ lai lịch, nằm bất tỉnh trên vỉa hè, trên người có nhiều thương tích nặng. Lực lượng công an xã đã cùng người dân kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Nà Hang.

Xét thấy đây là vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra vào đêm khuya khó tìm được nhân chứng, chưa xác định được nguyên nhân vụ việc, đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường… lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động lực lượng, phối hợp khẩn trương điều tra, xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Với quyết tâm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đến 9h00 sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác định được đối tượng gây án và tiến hành giữ khẩn cấp đối với Ma Trung Hiếu (sinh năm 2010, trú tại thôn Nà Khá, xã Nà Hang).

Tại cơ quan công an, Ma Trung Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, rạng sáng 24/7, sau khi uống rượu say, Hiếu và H.S.H. (sinh năm 2007, trú tại thôn Nà Thôm, xã Nà Hang) đã xảy ra mâu thuẫn, Hiếu dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Công an nhận định, mặc dù Ma Trung Hiếu tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đối tượng có dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

