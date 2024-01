Điều tra vụ nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng gãy xương, nhập viện

Ngày 23/1, ông Phạm Ngọc Ký, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Bình Minh xác nhận, có sự việc em T.H.B.T., (17 tuổi, học sinh lớp 11 của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) bị một nhóm học đánh hội đồng nhập viện.

Đồng thời ông cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn giữa em T. và một học sinh khác trên mạng xã hội.

Em T.H.B.T. đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã mời phụ huynh và các em có liên quan, bước đầu xác định có khoảng 7 em tham gia vụ đánh hội đồng trên.

Nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm đến thăm hỏi, động viên gia đình em T., trường cũng đợi em T. xuất viện để tiến hành làm việc để có hướng xử lý. Đồng thời, phía công an cũng đã vào cuộc xác minh sự việc.

Cùng ngày, chị Trương Thị Bích Th. (ngụ thành phố Cần Thơ) bức xúc cho biết, con gái của chị là em T. bị một nhóm học đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm đến ngãy sống mũi và chấn thương đầu phải nằm điều trị tại bệnh viện hơn 2 tuần. Tuy nhiên, cho đến nay, nhóm người đánh con chị Th. vẫn chưa bị xử lý.

Chị Th. cho biết, gia đình đã làm đơn gửi đến Công an thị xã Bình Minh yêu cầu điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với nhóm người đánh con chị dã man bằng mũ bảo hiểm.

Clip: Em T. bị nhóm học sinh đánh hội đồng dã man bằng mũ bảo hiểm phải nhập viện cấp cứu.

Theo chị Th., vào ngày 9/1, con gái mình bị khoảng 10 học sinh khác cả nam và nữ đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm chấn thương nặng, phải cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh và sau đó được chuyển đến một bệnh viện ở Cần Thơ điều trị với chẩn đoán ban đầu là chấn thương đầu, tổn thương nội sọ, gãy kính đầu xa đốt giữa ngón 2 tay phải, gãy kín xương chính mũi.

Em T. được điều trị tại bệnh viện đến nay vẫn chưa được xuất viện, bà Th. rất bức xúc trước sự việc nhiều học sinh tấn công con gái mình hết sức dã man, mặc dù đã được nhiều người dân xung quanh khu vực can ngăn nhưng nhóm học sinh này vẫn la vào dùng tay, mũ bảo hiểm đánh con gái mình chấn thương.

“Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật”, chị Th. nói.

