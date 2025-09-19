Điều ít biết về tắm tối, tắm sáng và ga giường

Đã từ lâu, câu hỏi về thời điểm tốt nhất để tắm đã gây tranh cãi trong các cuộc thảo luận về vệ sinh cá nhân và sự sạch sẽ. Primrose Freestone - nhà vi sinh vật học tại Đại học Leicester (Anh) cho biết, câu trả lời là tương đối rõ ràng.

(Ảnh minh họa về tắm gội: iStock)

Những người thích tắm vào buổi sáng sẽ nói rằng đây là lựa chọn hiển nhiên, vì nó giúp bạn thức dậy và bắt đầu một ngày mới sảng khoái. Mặt khác, những người trung thành với tắm đêm sẽ cho rằng tốt hơn là nên “gột rửa cả ngày dài” và thư giãn trước khi đi ngủ.

Lợi ích hiển nhiên của việc tắm

Trước hết, điều quan trọng cần nhấn mạnh là tắm chính là một phần không thể thiếu của bất kỳ thói quen vệ sinh tốt nào - bất kể bạn muốn tắm vào thời điểm nào.

Tắm giúp chúng ta loại bỏ bụi bẩn và dầu trên da, giúp ngăn ngừa phát ban và nhiễm trùng da. Tắm cũng giúp loại bỏ mồ hôi, từ đó khử mùi cơ thể.

Mặc dù nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng mùi cơ thể là do mồ hôi gây ra, nhưng thực ra mùi hôi được tạo ra bởi vi khuẩn sống trên bề mặt da. Mồ hôi tươi thực chất không có mùi. Nhưng vi khuẩn cư trú trên da - cụ thể là tụ cầu khuẩn - sử dụng mồ hôi làm nguồn dinh dưỡng trực tiếp.

Khi phân hủy mồ hôi, chúng giải phóng một hợp chất chứa lưu huỳnh gọi là thioalcohol, chính là nguyên nhân gây ra mùi hôi cơ thể nồng nặc mà nhiều người trong chúng ta đã quen thuộc.

Ngày, đêm và ga giường

Ban ngày, cơ thể và tóc của bạn chắc chắn sẽ thu nạp các chất ô nhiễm và chất gây dị ứng (như bụi và phấn hoa) bên cạnh sự tích tụ mồ hôi và dầu nhờn thông thường. Trong khi một số hạt này sẽ được quần áo giữ lại, số khác chắc chắn sẽ bám vào ga trải giường và vỏ gối.

Mồ hôi và dầu từ da cũng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn tạo nên hệ vi sinh vật trên da phát triển. Những vi khuẩn này sau đó cũng có thể được truyền từ cơ thể bạn sang ga trải giường.

Tắm vào ban đêm có thể loại bỏ một số chất gây dị ứng, mồ hôi và dầu bám vào trong ngày, do đó chúng sẽ ít bám hơn trên ga trải giường của bạn.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn vừa tắm xong ngay trước khi đi ngủ, bạn vẫn sẽ đổ mồ hôi vào ban đêm - bất kể nhiệt độ là bao nhiêu. Vi khuẩn trên da của bạn sau đó sẽ ăn các chất dinh dưỡng trong mồ hôi đó.

Điều này có nghĩa là đến sáng, những vi khuẩn này sẽ bám vào ga trải giường của bạn, còn cơ thể bạn cũng sẽ thức dậy với mùi cơ thể khó chịu. Tức là, tắm đêm có thể giúp rửa sạch bụi bẩn và chất nhờn trong ngày, nhưng bạn vẫn có thể sẽ không còn thơm tho vào sáng hôm sau.

Điều đặc biệt làm giảm hiệu quả làm sạch của việc tắm đêm là nếu ga trải giường của bạn không được giặt giũ thường xuyên. Các vi khuẩn gây mùi có trong ga trải giường có thể lây lan sang cơ thể sạch sẽ của bạn khi bạn ngủ.

Tắm đêm cũng không ngăn chặn được việc tế bào da chết bong tróc. Điều này có nghĩa là chúng có thể trở thành nguồn thức ăn cho mạt bụi nhà - những sinh vật này tạo ra chất thải có thể gây dị ứng cho người.

Nếu bạn không giặt ga trải giường thường xuyên, điều này có thể kéo theo sự tích tụ các tế bào da chết, tạo điều kiện cho mạt bụi nhà phát triển. Phân của những con mạt bụi này có thể gây dị ứng và làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn.

Mặt khác, tắm buổi sáng có thể giúp loại bỏ tế bào da chết cũng như mồ hôi hoặc vi khuẩn bám trên ga trải giường trong đêm. Điều này đặc biệt quan trọng nếu ga trải giường của bạn chưa được giặt sạch khi bạn đi ngủ.

Tắm buổi sáng giúp cơ thể bạn sạch hơn, giảm bớt các vi khuẩn trên da vào ban đêm khi mặc quần áo mới. Bạn cũng sẽ bắt đầu ngày mới với ít mồ hôi hơn, khiến vi khuẩn gây mùi ít có cái để ăn - điều này có thể giúp bạn thơm tho hơn trong thời gian dài hơn so với những người tắm vào ban đêm.

Tầm quan trọng của giặt ga trải giường

Tất nhiên, mỗi người đều có sở thích tắm riêng. Dù bạn chọn thời điểm nào, hãy nhớ rằng hiệu quả của việc tắm bị ảnh hưởng bởi nhiều khía cạnh trong chế độ vệ sinh cá nhân của bạn, chẳng hạn như tần suất bạn giặt ga trải giường.

Vì vậy, bất kể bạn thích tắm vào buổi sáng hay buổi tối, việc vệ sinh ga trải giường thường xuyên là rất quan trọng. Bạn nên giặt ga trải giường và vỏ gối ít nhất mỗi tuần một lần để loại bỏ mồ hôi, vi khuẩn, tế bào da chết và dầu nhờn tích tụ trên ga trải giường.

Việc giặt giũ cũng sẽ loại bỏ bất kỳ bào tử nấm nào có thể phát triển trên ga trải giường cũng như nguồn dinh dưỡng mà các vi khuẩn gây mùi này sử dụng để phát triển.

Tác giả: Trí Nhân

Nguồn tin: Báo VOV