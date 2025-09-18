Công an xác minh vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị đấm ngã vì nhắc nhở không hút thuốc lá

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam nhân viên quán cà phê bị hành hung ngã sõng soài xuống sàn nhà đã khiến nhiều người bức xúc.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một nhóm 4 người đang ngồi uống cà phê nói chuyện ở ngoài bàn, thì một người đàn ông đeo kính được cho là vừa chỉ tay vừa như ra lệnh với thanh niên ngồi bên cạnh, "Mày vào đấm nó"!.

Lập tức, nam thanh niên mặc vest đen đã đứng dậy tiến về phía quầy thu ngân và hành hung nam nhân viên. Bị bất ngờ, nhân viên này đã đứng dậy định phản kháng nhưng đã đối tượng vung cú đấm mạnh, ngã ngoài xuống sàn nhà. Một bạn nhân viên đứng đó đã vội vàng đi lên ngăn cản. Đồng thời, người đàn ông ngồi bên ngoài cũng giơ cao tay, như ra mệnh lệnh "thôi". Lúc này, đối tượng mới dừng tay và di chuyển ra bên ngoài.

Sự việc đã khiến tất cả những bị khách có mặt trong quán thời điểm đó bị bất ngờ và sững sờ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Người đàn ông hút thuốc và nam thanh niên đã xông vào đánh nam nhân viên quán cà phê

Sau khi đoạn clip trên được chia sẻ đã khiến nhiều người phẫn nộ trước hành động của nam thanh niên và người ngồi ra lệnh phía bên ngoài. Cộng đồng mạng đồng loạt chỉ trích và mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nhóm khách để xử lý. Nhiều người bình luận "chờ xem thanh niên này lên phường thế nào", "đánh người giữa quán thế này không thể bỏ qua", bày tỏ hy vọng vụ việc sẽ được giải quyết nghiêm minh để răn đe những hành vi bạo lực tương tự.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Lao động, ông N.Đ.M (59 tuổi, trú phường Phúc Lợi) xác nhận, con trai của ông là anh N.M.Đ (28 tuổi) là nạn nhân trong vụ việc.

Ông M cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 17/9, tại quán cà phê của gia đình ông tại một chung cư thuộc phường Vĩnh Tuy. Theo ông M., thời điểm đó có một nhóm (5-6 người) vào sử dụng dịch vụ ở quán cà phê của gia đình ông M.

Đáng nói, có một người đàn ông trong nhóm hút thuốc lá dù cửa hàng có quy định và đặt biển khách hàng vui lòng không hút thuốc lá.

Thấy việc hút thuốc của khách gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh (thời điểm này quán khá đông khách), anh Đ có ra nhắc nhở 2 lần với thái độ nhẹ nhàng, lịch sự nhưng khách vẫn tiếp tục sử dụng thuốc lá trong quán. Anh Đ lần thứ 3 nhắc khách tuân thủ quy định của quán, sau đó đi vào quầy thu ngân.

Tuy nhiên, người đàn ông hút thuốc lại "chỉ đạo" thanh niên hành hung nhân viên - là anh M. sau vài lần bị nhắc nhở.

Được biết, sau đó anh Đ vào bệnh viện để chụp chiếu, theo dõi tình trạng sức khỏe. Gia đình cũng đã trình báo Công an phường Vĩnh Tuy liên quan đến vụ hành hung.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Vĩnh Tuy đã tiếp nhận đơn trình báo gia đình ông M, đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ.

