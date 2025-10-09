Xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu

Tài khoản nước ngoài đăng đoạn video tàu hỏa đâm văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội - Ảnh: Seni World Travel

Ngày 7-10, tài khoản tên Seni World Travel đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tàu hỏa chạy qua phố cà phê đường tàu ở Hà Nội, đâm văng bàn ghế nơi nhiều du khách đang ngồi.

Đoạn video dài hơn 10 giây, cho thấy quán kê bàn ghế sát mép ray. Khi tàu đi qua, một số bàn bị hất văng, đồ ăn và đồ uống rơi vương vãi. Một số du khách ngồi gần bật dậy, la hét. Trong khi số khác cầm điện thoại ghi hình tỏ ra thích thú.

Video này nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải.

"Đây là lời nhắc nhở mọi người hãy giữ khoảng cách an toàn", người đăng viết kèm chú thích.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 8-10, một lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết đã nắm được sự việc và chuyển thông tin đến công an phường để xác minh. Trước mắt, nhà chức trách sẽ làm rõ địa điểm xảy ra vụ việc trước khi có chế tài xử lý.

Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố tại phố cà phê đường tàu.

Sau nhiều vụ việc, lực lượng chức năng đã tăng cường chốt trực tại các lối ra vào khu vực, yêu cầu du khách và chủ quán tuân thủ quy định an toàn.

Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt vẫn chưa có giải pháp dứt điểm.

Chính quyền thành phố cho biết không phủ nhận sức hút của phố cà phê đường tàu, song khẳng định sự hấp dẫn du lịch không thể là lý do để xem nhẹ an toàn.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ