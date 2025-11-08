Điều gì xảy ra khi dùng kem chống nắng giả?

Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, chỉ số chống nắng SPF 25,82 do Công ty cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai sản xuất chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50. Ảnh chụp màn hình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) cùng hai người khác để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Theo kết luận giám định, kem chống nắng do công ty này sản xuất chỉ đạt 51,64% chỉ số SPF công bố. Hàng nghìn tuýp kem chống nắng bị làm giả được chồng Đoàn Di Băng đưa ra thị trường, đặt người tiêu dùng trước nhiều rủi ro về sức khỏe làn da.

"Hàng rào giả" trước tia tử ngoại

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, cho biết kem chống nắng không đạt chuẩn hoặc công bố sai chỉ số SPF/PA khiến người dùng hiểu nhầm về hiệu quả bảo vệ. Khi đó, tia UV vẫn xuyên qua da, gây ra tổn thương mà người dùng không hề hay biết.

Tia cực tím (UV) gồm hai loại chính là UVA và UVB. Trong đó, UVA chiếm khoảng 95% lượng tia UV tiếp xúc với da, có khả năng xuyên sâu đến lớp trung bì, làm phá hủy collagen, elastin, khiến da nhăn nheo, chảy xệ sớm. Còn UVB gây cháy nắng cấp tính, khiến da đỏ, rát, phồng rộp chỉ sau vài chục phút phơi nắng.

"UVA tạo ra các gốc tự do tấn công DNA, trong khi UVB gây đột biến gene. Cả hai đều có thể dẫn đến ung thư biểu mô hoặc melanoma 0 loại ung thư da nguy hiểm nhất", bác sĩ Thành nói.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Phạm Thị Uyển Nhi, Trưởng đơn vị Thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cũng cảnh báo dùng kem chống nắng có SPF thấp hoặc kém chất lượng có thể gây cháy nắng cấp tính, biểu hiện da đỏ, rát, phồng rộp. Người dùng còn tăng nguy cơ ung thư da, bao gồm ung thư biểu mô tế bào đáy, tế bào vảy và melanoma.

Bác sĩ Nhi nhấn mạnh việc da lão hóa sớm, xuất hiện đốm nâu, nếp nhăn là hậu quả của tổn thương collagen và elastin. Ngoài ra, người dùng còn có thể bị suy giảm miễn dịch tại chỗ, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành cho biết ông từng tiếp nhận nhiều trường hợp da cháy xém sau khi dùng kem chống nắng kém chất lượng.

Điển hình như một bệnh nhân nữ 19 tuổi nhập viện trong tình trạng bỏng rát, bong tróc da mặt, thâm sạm vùng gò má và trán sau 3 ngày dùng loại kem chống nắng mua trên mạng, có chỉ số SPF 70 được quảng cáo là "siêu chống nắng".

"Da bệnh nhân đỏ rát, sưng nề, ngứa và đau. Đây là phản ứng dị ứng với thành phần trong kem, đồng thời da không được bảo vệ khỏi tia UV, dẫn đến bỏng nắng và tăng sắc tố", bác sĩ Thành nói.

Cách sử dụng kem chống nắng đúng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tia UV là tác nhân hàng đầu gây ung thư da. Nghiên cứu cho thấy khoảng 86% ca melanoma và 90% ung thư da không melanoma xuất phát từ phơi nhiễm UV. Việc không dùng kem chống nắng khi ra nắng khiến da phải hấp thụ toàn bộ lượng tia UV có hại, làm tăng nguy cơ ung thư da theo thời gian.

Các bác sĩ cho hay kem chống nắng đạt chuẩn phải có hoạt chất hóa học như avobenzone, octocrylene, Tinosorb S/M giúp hấp thụ tia UV và hoạt chất vật lý như zinc oxide, titanium dioxide phản xạ, phân tán tia UV khỏi da.

Để đạt hiệu quả bảo vệ da, bác sĩ Thành khuyến nghị:

Liều lượng: 1-1,25 ml cho toàn mặt và cổ (tương đương 2 mg/cm² da).

Thời điểm bôi: Trước khi ra nắng 15-30 phút.

Tần suất bôi lại: Mỗi 2-3 giờ khi hoạt động ngoài trời, bơi lội hoặc đổ mồ hôi; mỗi 4-6 giờ nếu làm việc trong nhà.

