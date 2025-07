Bộ Y tế thu hồi khẩn 2 sản phẩm kem chống nắng giả

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành nhiều văn bản yêu cầu thu hồi, đình chỉ lưu hành và tiêu hủy hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc sau khi phát hiện vi phạm nghiêm trọng về chất lượng và công bố thành phần.

Các sản phẩm liên quan bao gồm kem chống nắng giả và nước rửa tay chứa chất bảo quản không được công bố trong thành phần sản phẩm, tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe người tiêu dùng.

Cụ thể, theo Công văn số 88 ngày 11/7/2025 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, trên cơ sở kết luận giám định tại Công văn số 68 (Đ5) ngày 9/7/2025 của Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Phú Thọ, hai sản phẩm kem chống nắng bị kết luận là hàng giả do có chỉ số SPF thực tế thấp hơn 70% so với mức công bố trên bao bì.

Hai sản phẩm bị đình chỉ và yêu cầu thu hồi trên toàn quốc gồm: Kem chống nắng Vitamin C, số tiếp nhận phiếu công bố: 242/24/CBMP-PT cấp ngày 05/9/2024, do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam (Phú Thọ) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Kem chống nắng Sun Cream, số tiếp nhận phiếu công bố: 39/22/CBMP-PT cấp ngày 09/9/2022, do Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis (Quảng Ninh) phân phối.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành thông báo, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thu hồi sản phẩm vi phạm và tuyên truyền để người dân không sử dụng các sản phẩm trên.

Đồng thời, chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc.

Cả hai công ty liên quan cũng được yêu cầu gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và nộp báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 07/8/2025.

Tương tự, Cục Quản lý Dược cũng vừa ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm nước rửa tay SA.AD tinh chất dâu tây (SA.AD Liquid Hand Soap - Strawberry, chai 500ml) do phát hiện chứa các chất không có trong công thức đã công bố.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế Quảng Ngãi, sản phẩm chứa ba chất bảo quản: Methylparaben, Ethylparaben và Propylparaben, trong khi phiếu công bố sản phẩm hoàn toàn không ghi nhận sự hiện diện của các thành phần này.

Lô sản phẩm bị phát hiện có số lô: 26PO 65/209E, ngày sản xuất 20/9/2024, hạn dùng đến 19/9/2027, số tiếp nhận phiếu công bố: 168771/22/CBMP-QLD.

Sản phẩm do Touch One Co., Ltd (Thái Lan) sản xuất và Công ty cổ phần Tập đoàn Goldpoint chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Mẫu được lấy tại cửa hàng mỹ phẩm Thương Trang, tỉnh Quảng Ngãi.

Cục Quản lý Dược yêu cầu dừng bán, sử dụng sản phẩm trên toàn quốc, đồng thời thu hồi phiếu công bố mỹ phẩm đã cấp cho sản phẩm. Ngoài ra, Goldpoint bị tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm mới trong 6 tháng do vi phạm quy định công bố thành phần.

Các chuyên gia cảnh báo, dù Paraben là nhóm chất bảo quản thường thấy trong mỹ phẩm, thực phẩm, nhưng nếu sử dụng không minh bạch hoặc vượt mức cho phép có thể gây dị ứng, rối loạn nội tiết, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và nội tiết tố, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người có cơ địa nhạy cảm.

Cơ quan quản lý cho biết, thời gian qua tình trạng vi phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm, dược phẩm có chiều hướng gia tăng. Chỉ trong tháng 6/2025, Cục Dược đã kiểm tra đột xuất 38 cơ sở, phát hiện 17 cơ sở vi phạm. Cùng thời gian, 20 tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra 865 cơ sở, ghi nhận 48 trường hợp vi phạm.

Tác giả: Ma Thị Kim Thoa

Nguồn tin: nguoiduatin.vn