Điều gì khiến hệ sinh thái Côn Đảo 'độc nhất vô nhị'?

Hệ sinh thái biển đa dạng bậc nhất Việt Nam. Côn Đảo sở hữu hơn 1.300 loài sinh vật biển, từ san hô, cỏ biển đến các loài cá quý hiếm, tạo nên một trong những hệ sinh thái phong phú nhất cả nước. Ảnh: Pinterest.
Nơi có rạn san hô phát triển mạnh mẽ. Các rạn san hô ở Côn Đảo trải dài với độ phủ cao, là môi trường sống lý tưởng cho hàng trăm loài cá và động vật không xương sống. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của loài rùa biển. Côn Đảo là nơi có số lượng rùa biển lên đẻ trứng lớn nhất Việt Nam, đặc biệt là loài vích quý hiếm, với hàng nghìn tổ mỗi năm. Ảnh: Pinterest.
Ngôi nhà của nhiều loài động vật nguy cấp. Vườn quốc gia là nơi cư trú của dugong, cá heo, các loài chim biển cùng nhiều loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Ảnh: condao.com.vn.
Có hệ thống rừng nguyên sinh độc đáo. Rừng ở Côn Đảo bao gồm nhiều kiểu rừng khác nhau như rừng mưa nhiệt đới, rừng ngập mặn, rừng trên núi đá vôi, tạo nên cảnh quan đa dạng. Ảnh: Pinterest.
Điểm đến lặn biển hàng đầu châu Á. Nước biển Côn Đảo trong vắt, tầm nhìn xa và có nhiều điểm lặn hấp dẫn, thu hút du khách quốc tế đến khám phá san hô và đời sống biển. Ảnh: Pinterest.
Bảo tồn hiệu quả và phát triển bền vững. Côn Đảo là một trong những nơi đi đầu trong công tác bảo tồn biển, đặc biệt trong chương trình bảo vệ rùa, phục hồi san hô và quản lý tài nguyên bền vững. Ảnh: Pinterest.
Nơi hội tụ giá trị tự nhiên và lịch sử. Bên cạnh thiên nhiên trù phú, Côn Đảo còn nổi tiếng với hệ thống di tích gắn với lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Ảnh: wikimedia.org.
Tác giả: T.B (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn