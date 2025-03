Núi Lò Vôi thành điểm check-in 'hot' nhất Côn Đảo

Vào dịp Tết Nguyên đán, Bà Rịa - Vũng Tàu đón khoảng 773.523 lượt khách, tăng 13,07% so với cùng kỳ năm ngoái, tính từ ngày 29/1 đến 2/2. Trong đó, lượng khách đến Côn Đảo vào ngày mùng 1 và mùng 2 tết Nguyên đán giảm khoảng 30,38% với cùng kỳ năm 2024. Nguyên do bởi thời điểm Tết rơi vào mùa biển động, các tàu du lịch ngưng đưa khách đến địa phương để đảm bảo an toàn. Mùa đón khách tại đây rơi vào tháng 3-9 hàng năm.