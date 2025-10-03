Điện thoại tự khởi động ban đêm coi chừng mất sạch tiền

Ngày càng nhiều người dùng phản ánh tình trạng điện thoại tự khởi động lại vào ban đêm mà không rõ nguyên nhân.
Đây có thể là dấu hiệu của RAT (Remote Access Trojan), một loại mã độc cho phép tin tặc kiểm soát thiết bị từ xa.
Khi nhiễm RAT, điện thoại có thể hoạt động chậm, ứng dụng tự mở, dữ liệu mạng bị sử dụng bất thường.
Tin tặc có thể truy cập thông tin ngân hàng, mật khẩu, thậm chí theo dõi qua camera và micro của thiết bị.
Một số biến thể RAT còn có khả năng vô hiệu hóa Google Protect và thao túng thông báo trên Android.
Để phòng tránh, người dùng nên cài phần mềm diệt virus uy tín và quét thiết bị định kỳ.
Chỉ tải ứng dụng từ Google Play hoặc App Store, đồng thời cập nhật hệ điều hành thường xuyên.
Nếu nghi ngờ bị tấn công, hãy khởi động chế độ an toàn hoặc khôi phục cài đặt gốc để loại bỏ mã độc.
Tác giả: Thiên Trang (TH)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn