Mất tiền trên Tiktok, một phụ nữ tung tin giả mình bị... cướp giật tài sản

Ngày 21/8, Công an phường Thanh Thủy (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập biên bản xử lý đối với một trường hợp tung tin giả về việc bị cướp giật tài sản.

Hồ Thị Thu Hương khai nhận với Công an là tự dựng lên vụ việc bị cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 8h45 ngày 18/8, Công an phường Thanh Thủy nhận được tin báo của Hồ Thị Thu Hương (SN 2004, trú tại 3/123 Phùng Quán, phường Thanh Thủy) về việc bị 2 đối tượng đi xe máy chặn đường, đe doạ và chiếm đoạt 1 túi xách, bên trong có 1,8 triệu đồng , 1 ĐTDĐ hiệu REALME 5.3 màu vàng với một số giấy tờ tùy thân rồi bỏ chạy.

Qua quá trình điều tra, lấy lời khai của Hương và thu thập chứng cứ, Công an nhận thấy có nhiều tình tiết không logic, không khách quan nên Công an phường đã tiến hành đấu tranh. Qua đó, Hồ Thị Thu Hương khai nhận, không có chuyện bị cướp giật tài sản mà là do đối tượng tự dựng lên vụ việc.

Hương khai nguyên nhân dựng lên vụ việc bị cướp là do tham gia mua bán hàng hóa trên Tiktok bị mất tiền nên dựng lên vụ bị cướp giật, nhằm lấy tài sản bán để bù vào số tiền đã mất.

Hiện, Công an phường Thủy Thanh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với Hồ Thị Thu Hương theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân