Điện lực miền Trung khôi phục cấp điện cho 509.000 khách hàng sau bão Bualoi

Điện lực miền Trung khôi phục cấp điện cho gần 509.000 khách hàng sau bão

Ngày 29-9, Tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết đến 7h sáng cùng ngày đã khôi phục cấp điện trở lại cho gần 509.000 khách hàng.

Do ảnh hưởng của bão, trên toàn bộ các tỉnh do Công ty Điện lực miền Trung quản lý xảy ra 279 vụ sự cố trên lưới điện phân phối, khiến 7.456 trạm biến áp với gần 739.000 khách hàng bị mất điện.

Công ty điện lực các tỉnh trực thuộc đã huy động lực lượng xử lý, khắc phục được 207 vụ sự cố, 5.100 trạm biến áp đã được khắc phục. Qua đó đã có gần 509.000 khách hàng được cấp điện trở lại.

Hiện còn 2.356 trạm biến áp phân phối với hơn 230.000 khách hàng vẫn đang bị mất điện, tập trung chủ yếu tại Quảng Trị với 228.059 khách hàng và Huế với 2.267 khách hàng.

Đến thời điểm này, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và Công ty Điện lực Đà Nẵng đã hoàn thành việc khôi phục 100% cấp điện sau bão.

Đối với lưới điện 110kV, trong ngày 28-9 đã xảy ra 16 sự cố, gồm 9 sự cố kéo dài và 7 sự cố thoáng qua, chủ yếu trên lưới điện khu vực Quảng Trị.

Hiện các công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung đang khẩn trương thống kê thiệt hại, triển khai lực lượng xử lý sự cố, phấn đấu cấp điện nhanh nhất cho khách hàng.

Với những khu vực trũng thấp, ngập lụt hoặc bị chia cắt, Tổng công ty sẽ chỉ cấp điện trở lại sau khi đảm bảo điều kiện an toàn.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ