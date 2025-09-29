Đau xót nhìn ngôi làng ven biển tan hoang sau bão Bualoi

Ông Nguyễn Tiến Hóa đang di chuyển tấm bằng "Mẹ Việt Nam anh hùng" về nơi an toàn. Ông Hóa cho biết mẹ của ông là bà Nguyễn Thị Giảng có ba con là liệt sĩ. "Sau khi trú bão trở về, nhà tôi bị tốc mái, nhưng may thay tấm bằng chứng nhận "Mẹ Việt Nam anh hùng" của gia đình vẫn còn nguyên vẹn - ông Hóa chia sẻ