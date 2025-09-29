Thời gian:
Đau xót nhìn ngôi làng ven biển tan hoang sau bão Bualoi

Sau khi bão Bualoi quét qua, nhiều ngôi nhà ven biển tại làng chài Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) bị tốc mái, xơ xác sau bão.

Ông Nguyễn Tiến Lai (làng Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) trèo lên nóc nhà để gỡ bỏ những tấm tôn bị vỡ sau khi bão Bualoi quét qua - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Nguyễn Tiến Hóa đang di chuyển tấm bằng "Mẹ Việt Nam anh hùng" về nơi an toàn. Ông Hóa cho biết mẹ của ông là bà Nguyễn Thị Giảng có ba con là liệt sĩ. "Sau khi trú bão trở về, nhà tôi bị tốc mái, nhưng may thay tấm bằng chứng nhận "Mẹ Việt Nam anh hùng" của gia đình vẫn còn nguyên vẹn - ông Hóa chia sẻ

Một nhà hàng ở bãi biển Thiên Cầm bị đổ sập sau bão Bualoi

Ông Đặng Thế Quân đau xót khi nhìn nhà hàng hải sản của gia đình bị bão quật đổ, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Một tấm biển quảng cáo tại bãi biển Thiên Cầm bị bão quật đổ

Người dân dọn dẹp các mảnh vỡ sau bão Bualoi

Bà Nguyễn Thị Nghĩa đang dọn dẹp lại ngôi nhà sau khi bão Bualoi quét qua. Trước khi bão đổ bộ, chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân vào các nơi tránh trú an toàn, do vậy đã hạn chế rất nhiều thương vong

Bão Bualoi quét qua xã Thiên Cầm vào khoảng 22h tối qua 28-9, và quần thảo 5 - 6 tiếng đồng hồ. Một số ngôi nhà ven biển đã bị tốc mái hư hỏng nặng, chủ một ngôi nhà rưng rưng đứng trước cảnh tan hoang

Một người phụ nữ đang nhặt lại mái tôn từ ngôi nhà của gia đình sau bão

Bà Nguyễn Thị Đức bật khóc khi nhìn thấy ngôi nhà tan hoang sau bão Bualoi. Chồng của bà Đức mới mất cách đây chưa đầy nửa tháng, nỗi đau nhân đôi khiến người phụ nữ này gần như suy sụp sau bão

Mái tôn của nhiều hàng quán ven biển Thiên Cầm bị đổ sập sau bão

Bão Bualoi quét qua với sức gió rất mạnh, khiến nhiều cột điện bị gãy đổ

Đến 10h sáng 29-9, nhiều khu vực tại tỉnh Hà Tĩnh vẫn có mưa lớn và gió còn thổi mạnh, sóng biển cao từ 2 - 3m

