Đi xe đạp ngã xuống kênh, hai chị em ruột tử vong do đuối nước

Ông Lường Văn Toản, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Thanh cho biết, hai cháu bé là Trần Doãn Quỳnh Anh (sinh năm 2017) và Trần Doãn Quỳnh Trang (sinh năm 2020), là hai chị em ruột, đang tạm trú tại bản Pom Loi, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.



Nguyên nhân ban đầu xác định do hai cháu bé chở nhau bằng xe đạp đi chơi trên đường nhưng không may bị ngã xuống kênh Đại Thủy nông Nậm Rốm dẫn đến đuối nước.



Khi người dân phát hiện đã vớt các cháu lên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên nhưng các bác sĩ xác định là hai cháu đã tử vong.



Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã xuống chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức an táng cho hai cháu.



Tác giả: Xuân Tư

Nguồn tin: Báo Tin tức