2 mô tô tông nhau trong đêm, 4 người c.h.ế.t

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 4B - Ảnh: MINH KHƯƠNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vi Văn Thức - Chủ tịch UBND xã Na Dương (Lạng Sơn) - xác nhận đêm 3-3, tại km33+500 quốc lộ 4B, đoạn qua xã Na Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe mô tô đi ngược chiều. Hậu quả khiến 4 người đều trú ở tỉnh Lạng Sơn tử vong.

Danh tính các nạn nhân gồm B.V.H. (sinh năm 2009, trú thôn Già Nàng, xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn), L.D.A. (sinh năm 2011, trú thôn Kéo Cọ, xã Lợi Bác), H.V.T. (sinh năm 2006, trú thôn Phai Vài, xã Lợi Bác) và C.V.H. (sinh năm 2008, trú thôn Già Nàng, xã Lợi Bác).

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động lực lượng để bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.

Đến nay, lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Thức, Công an tỉnh Lạng Sơn, Ban An toàn giao thông xã Na Dương đã thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân và hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp tử vong.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên cần chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông. Trong đó có việc đi đúng phần đường, làn đường, không chở quá số người và đặc biệt chú ý khi lưu thông vào ban đêm để phòng ngừa tai nạn giao thông.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ