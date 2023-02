Ngôi nhà kỳ lạ này nằm bên tuyến đường liên xã, đoạn qua thôn Chí Cường 1, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây là ngôi nhà của gia đình ông Trần Quang Giang (54 tuổi).

Your browser does not support the video tag.

"Dị nhân" 5 năm tự tay vác gạch xây căn nhà kỳ lạ, chẳng giống ai (Video: Thanh Tùng).

Ông Giang hiện đang là thợ cắt tóc và xoa bóp, bấm huyệt tại nhà, ông cho biết, căn nhà này do ông tự tay thiết kế và xây dựng. Thời gian để hoàn thiện căn nhà kéo dài suốt 5 năm, với 1.500 ngày công.

Chia sẻ về ý tưởng làm nên căn nhà, ông Giang cho biết, trước đây gia đình ông gồm 3 thế hệ ở trong căn nhà năm gian cũ. Năm 2013, thấy căn nhà của gia đình đang ở bị xuống cấp, nhưng do kinh tế khó khăn nên ông Giang nảy ra ý tưởng sẽ tự tay thiết kế, xây dựng căn nhà mới để cả gia đình sinh hoạt.

"Lúc đó kinh tế hạn hẹp, nếu xây căn nhà mới thì không đủ tiền thuê thợ, mua vật liệu. Vì vậy, tôi quyết định sẽ tự tay mình thiết kế, xây dựng để tiết kiệm chi phí", chủ nhân căn nhà chia sẻ.

Để hoàn thiện căn nhà, ông Giang vất vả thiết kế, vác gạch, trộn vữa rồi tự tay xây đắp. Đến năm 2018, căn nhà được hoàn thiện. Nguyên liệu chủ yếu là xi măng, gạch và cốt thép. Căn nhà gồm hai tầng với lối kiến trúc kỳ lạ. Tầng một được ông thiết kế 3 phòng ngủ, 1 phòng khách; còn tầng hai, ông Giang làm nhà thờ với cột, kèo như kiểu nhà sàn.

"Tôi mất khoảng 1.500 ngày công để hoàn thiện căn nhà. Các chi tiết trong căn nhà đều được tôi lên ý tưởng rồi lưu nhớ vào đầu. Cứ nghĩ ra ý tưởng gì là làm theo ý tưởng đó", ông Giang chia sẻ.

Phần mái nhà được ông Giang đắp bằng xi măng, đây là hạng mục tốn rất nhiều thời gian để thi công.

"Tôi thiết kế phần mái theo kiểu nhà rông truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, toàn bộ nguyên liệu làm mái đều bằng xi măng nên tốn rất nhiều công", chủ căn nhà cho hay.

Phía trước cổng, ông Giang đắp hòn non bộ, mái che và một cây cầu bê tông nối vào căn nhà.

Toàn bộ nền nhà ông Giang lát gạch hoa. Đồng thời sử dụng hệ thống lan can, hàng rào với các họa tiết trang trí kì lạ, các bức phù điêu do ông tự đắp bao quanh căn nhà.

Các cây cột trên tầng hai của căn nhà, ông Giang thiết kế thành lục bình với màu sắc trang trí rực rỡ.

Nhiều họa tiết hoa văn, các bức phù điêu do tay "nghệ nhân làng" Trần Quang Giang tô vẽ, đắp trên nền tường, trong đó có phần chữ "Nhẫn" được ông Giang điêu khắc ở chính diện căn nhà. Ông cho biết, nếu không kiên trì, nhẫn nại suốt 5 năm thì ông không thể hoàn thiện được căn nhà. Vì vậy, ông đã quyết định khắc chữ "Nhẫn" để làm kỷ niệm.

Mặc dù tiêu tốn khá nhiều thời gian và công sức cho công trình, nhưng căn nhà của ông Giang được nhiều người đánh giá là kỳ dị nhất địa phương với lối kiến trúc "không giống ai".

"Khi tôi hoàn thiện căn nhà, ai nhìn cũng thấy nó kỳ lạ, nhưng với tôi được làm những gì mình thích là điều hạnh phúc, tôi không quan tâm về những lời khen, chê hay đánh giá về căn nhà", ông Giang chia sẻ.

Về tổng kinh phí thực hiện căn nhà, ông Giang cho biết đây là món quà vô giá mà ông dành tặng gia đình. Vì vậy vị chủ nhân này không tiết lộ về số tiền mà mình đã bỏ ra để xây dựng công trình.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Dân trí