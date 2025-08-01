Đi chăn trâu, người phụ nũ bị nước lũ cuốn tử vong

Theo đó, khi đi chăn trâu lội qua suối, bà L.T.L, sinh năm 1957, trú tại bản Púng Núa, xã Mường Lầm (huyện Sông Mã cũ), tỉnh Sơn La bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm.



Ngay khi phát hiện thi thể nạn nhân, gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng không khám nghiệm tử thi và xin đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Theo dự báo, trong những giờ tiếp theo, trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa ở nhiều nơi, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, người dân cần chủ động các phương án ứng phó, nhằm hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra.

Tác giả: Trấn Long

Nguồn tin: Báo VOV