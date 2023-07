Đêm thứ 2 tại Mỹ Đình, Blackpink khen bánh mì và phở!

Sau đêm diễn 29-7 thành công, khán giả hào hứng chào đón đêm diễn thứ hai của nhóm Blackpink. Từ sớm, họ đã xếp hàng vào sân vận động để ổn định chỗ ngồi, chờ các cô gái xuất hiện trình diễn.

Đêm diễn thứ hai của Blackpink tại Mỹ Đình

Các cô gái khuấy động sân khấu dù thời tiết không ủng hộ

Một số khán giả không vào được vì lỗi hệ thống. Một số khán giả khác không có vé cũng đến bên ngoài sân vận động để nghe hát và cổ vũ nhiệt tình.

Các cô gái trình diễn những ca khúc nổi tiếng của nhóm như "How You Like That", "Pretty Savage"… và cũng hát ca khúc sô lô của từng thành viên. Bất chấp thời tiết không ủng hộ, Blackpink hát dưới màn mưa và khán giả nhiệt tình cổ vũ. Bầu không khí vẫn đầy cuồng nhiệt, khán giả không ngừng hát theo, gọi tên các thành viên xuyên suốt đêm diễn.

Trong lúc giao lưu, Blackpink cho biết đã ăn bánh mì và phở, bày tỏ rất thích. Họ khen các món ăn này rất ngon.

Rosé và Lisa không ngừng khen ngợi phở và tiết lộ... húp hết nước vì ngon. Rosé cũng chia sẻ nhóm đã nhìn thấy các xe buýt phủ hình các thành viên và gửi lời cảm ơn tình cảm người hâm mộ Việt dành cho nhóm.

Đây là dự án chào đón nhóm sang Hà Nội trình diễn do các fansite thực hiện. Các thành viên của nhóm sau đó cũng cảm ơn người hâm mộ Việt.

Trong đêm thứ 2, Jennie tiếp tục nhảy trên nền nhạc ca khúc "See tình" của Hoàng Thùy Linh. Ở đêm diễn đầu tiên, cô hướng dẫn cả nhóm cùng nhảy và khiến khán giả Việt rất thích thú. Nhóm bốn cô gái cũng đội nón lá, vẫy tay, tương tác với người hâm mộ.

Bốn cô gái nhóm Blackpink

Khán giả say mê thưởng thức đêm nhạc

Vẻ đẹp của Rosé

Vóc dáng nóng bỏng của Rosé

Cô rất thích món phở

Jisoo khoe nhan sắc rạng ngời

Vẻ quyến rũ của Lisa

Jennie

Jisoo với nón lá

Nhóm Blackpink kết đêm diễn thứ 2

Tác giả: Minh Khuê. Video clip, ảnh: Tổng hợp từ Twitter, Facebook

Nguồn tin: Báo Người lao động