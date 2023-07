Màn cầu hôn chấn động của đôi trẻ ngay tại concert BLACKPINK ở Hà Nội

Tối 29/7, đêm diễn đầu tiên của BLACKPINK tại Hà Nội thu hút hơn 30 nghìn khán giả. Nhóm nhạc Hàn Quốc và đã hâm nóng không khí của SVĐ Mỹ Đình bằng loạt hit đình đám trong sự nghiệp.

Bên cạnh sự chú ý dành cho các phần trình diễn của BLACPINK trong đêm concert, khán giả đang lan truyền khoảnh khắc cầu hôn đầy ngọt ngào của một cặp đôi trẻ.

BLACKPINK có đêm diễn đầu tiên tại Việt Nam thành công.

Cụ thể, trong khi 4 thành viên nhà YG đang trình diễn phía trên sân khấu, ở góc khán đài, một chàng trai quỳ gối và trao nhẫn cầu hôn cho bạn gái. Sau cái gật đầu đồng ý của cô, cả hai đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Đông đảo khán giả có mặt không ngừng hò reo, la hét đầy phấn khích khi chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn vô cùng lãng mạn. Sức nóng của đêm concert càng trở nên nóng bỏng hơn với màn tỏ tình của đôi bạn trẻ.

Màn cầu hôn ngọt ngào ngay giữa đêm concert BLACKPINK.

Sau buổi diễn đầu tiên thành công, 4 thành viên BLACKPINK sẽ tiếp tục bùng nổ trong đêm diễn cuối vào tối 30/7. Dự tính, concert của BLACKPINK tại Hà Nội thu hút khoảng 67.000 khán giả tham gia trong cả 2 đêm biểu diễn. Trong đó, đêm diễn 29/7 có khoảng 36.000 khán giả và đêm diễn 30/7 có khoảng 31.000 khán giả.

Tác giả: NGỌC THANH

Nguồn tin: Báo VTC