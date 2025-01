Đêm giao thừa, người phụ nữ nghèo mất 1,5 triệu đồng khi đi chợ Tết, được 'lì xì' 100 triệu

Số tiền đánh rơi kèm tờ giấy ghi chú nội dung cần mua cho một cái Tết của chị Hoa - Ảnh: H.N.M.

Trong đêm giao thừa Tết Ất Tỵ (tối 28-1), đại úy Hoàng Ngọc Minh - trưởng Công an xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) - cho hay xã Vĩnh Thái đã nhận được hơn 100 triệu đồng tiền "lì xì" chị Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, trú thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái) từ rất nhiều tấm lòng hảo tâm không quen biết.

Hành động ấm lòng đầu xuân: Cộng đồng mạng lì xì hơn 100 triệu đồng cho gia đình nghèo

Hành động ấm lòng đầu xuân Ất Tỵ 2025 xuất phát từ hoàn cảnh éo le của gia đình chị Hoa và nỗ lực tìm lại người đánh rơi số tiền 1,5 triệu đồng của Công an xã Vĩnh Thái.

Trước đó chiều 27-1 (tức 28 tháng chạp năm Giáp Thìn), chị Lê Thị Thanh Thúy (42 tuổi, trú thôn Tân Mạch) nhặt được 1,5 triệu đồng khi đi từ thôn Tân Mạch về thôn Thử Luật.

Số tiền này được gói trong tờ giấy vở học sinh được xé chéo góc, kèm 2 dòng chữ nguệch ngoạc ghi chú nội dung đi chợ Tết, gồm: "chuối + cau trầu, rau màu + 10kg nếp".

Cảm nhận số tiền trên có thể là không lớn với nhiều người nhưng là một cái Tết ấm êm với người mất, Công an xã Vĩnh Thái nỗ lực tìm người đánh rơi.

Ngay đêm 27-1, Công an xã Vĩnh Thái tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Hoa, xác định đây chính là người mất nên trả lại. Chị Hoa cho hay đi mua bánh kẹo rồi đi thắp hương thì mất số tiền. Bà này cũng đưa ra một quyển vở khớp nối chính xác với tờ giấy đánh rơi.

Công an xã Vĩnh Thái tìm lại người mất, trả lại số tiền cho chị Hoa và bà cụ (người ngồi) - Ảnh: H.N.M.

"Tới nơi, chúng tôi thấy hàng xóm trang trí cờ hoa, lồng đèn, đèn nháy rực rỡ để chuẩn bị bước sang khoảnh khắc giao thừa chào năm cũ, đón năm mới, còn ngôi nhà chúng tôi bước vào hoàn toàn ngược lại.

Trong nhà có một cụ già đã lớn tuổi nằm dưới nền nhà (do bị tàn tật bẩm sinh không thể nằm giường cao, không đảm bảo an toàn) trong cái rét gần 14 độ C, 1 em bé nhỏ tầm lớp 3-4 (là cháu ngoại ra cùng chị ăn Tết), và chị Hoa với dáng người tiều tụy, cùng nụ cười lạc quan", lãnh đạo Công an xã Vĩnh Thái cho hay.

Khi video hoàn cảnh của chị Hoa được công an xã đăng lên mạng xã hội, không ai bảo ai nhưng mọi người đều chung tấm lòng, ủng hộ người ít người nhiều vào tài khoản của trưởng Công an xã Vĩnh Thái.

Đến trước đêm giao thừa, số tiền xã Vĩnh Thái nhận được là hơn 100 triệu đồng. Công an xã Vĩnh Thái sẽ công khai danh sách các nhà hảo tâm sau khi ngân hàng hoạt động trở lại.

