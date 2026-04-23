Đêm định mệnh của thiếu nữ trong chuyến du lịch cùng lớp

Là học sinh xuất sắc với điểm số toàn A của trường trung học Mountain Brook (bang Alabama), Natalee nhận được học bổng toàn phần dự bị y khoa tại Đại học Alabama.

Mừng tốt nghiệp, nữ sinh 18 tuổi cùng hơn 100 bạn học có chuyến du lịch kéo dài 5 ngày đến đảo quốc Aruba vào tháng 5/2005.

Bố mẹ Natalee ban đầu yên tâm vì chuyến đi Aruba đã được tổ chức liên tục hai năm liền và có đông học sinh tham gia. Nhưng vào sáng 30/5/2005 - ngày cuối cùng của chuyến đi - bà Beth, mẹ Natalee, nhận được điện thoại từ một trong 7 phụ huynh đi kèm. Đó là "cuộc gọi mà tất cả các bậc cha mẹ đều lo sợ", Beth nói.

Natalee đã không xuất hiện để lên chuyến bay trở về cùng nhóm và được trình báo mất tích. Dựa trên tính cách của Natalee, Beth lập tức đoán con đã bị bắt cóc hoặc bị sát hại.

Đêm cuối định mệnh

Đêm cuối cùng của chuyến du lịch, Natalee đi chơi với bạn bè tại Carlos 'n Charlie's - quán bar và nhà hàng nổi tiếng ở Oranjestad, Aruba. Sau khi quán đóng cửa, Natalee được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 1h30, đang rời đi trên một chiếc xe màu trắng cùng ba chàng trai là Joran van der Sloot, 17 tuổi, hai anh em Deepak Kalpoe, 21 tuổi, và Satish Kalpoe, 19 tuổi.

Jessica Caiola, bạn cùng lớp, nhìn thấy Natalee ngồi ở ghế sau, nhưng lúc đó chỉ nghĩ rằng cô đi nhờ xe về khách sạn.

Jessica khẳng định rằng Joran có mặt tại quán bar tối đó và đã lảng vảng quanh nhóm của họ suốt kỳ nghỉ. Hai em họ của Natalee, cũng tham gia chuyến đi, nói đã nhìn thấy Joran trong sòng bạc của khách sạn vào tối đó.

Joran có quốc tịch Hà Lan, theo học Trường Quốc tế Aruba. Bạn bè cho biết anh ta cũng là học sinh giỏi, nhưng thích tiệc tùng và mê những cô gái tóc vàng người Mỹ.

Natalee Holloway nổi tiếng ở trường vì học giỏi, năng động. Ảnh: NHRC

Hai lần bị bắt rồi thả

Ngày 5/6/2005, hai nhân viên bảo vệ khách sạn bị bắt sau khi Joran và anh em nhà Kalpoe khai với cảnh sát rằng đã đưa Natalee về khách sạn vào khoảng 2h, sau đó nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ tiếp cận cô.

Hai nhân viên bảo vệ cố gắng minh oan cho bản thân, cuối cùng được thả tự do vào ngày 13/6.

Joran và anh em nhà Kalpoe bị bắt vào 9/6. Hơn một tuần sau, một DJ trên du thuyền 26 tuổi cũng bị bắt. Ngày 23/6, bố Joran, luật sư đang được đào tạo để trở thành thẩm phán, là người tiếp theo bị bắt vì liên quan đến vụ mất tích của Natalee.

Cả năm người đàn ông đều bị coi là nghi phạm. Tuy nhiên, tất cả đều được thả vào tháng 9/2005, dù Joran và anh em nhà Kalpoe khi đó vẫn bị coi là "đang bị điều tra".

Joran và anh em nhà Kalpoe bị bắt lần thứ hai vào tháng 11/2007. Dựa trên bằng chứng mới, ba người bị buộc tội "tham gia vụ ngộ sát Natalee Holloway hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho Natalee Holloway dẫn đến tử vong". Các công tố viên Aruba không tiết lộ bằng chứng mới nào dẫn đến việc bắt giữ.

Tuy nhiên, cả ba được thả vào tháng 12/2007, các cáo buộc được bác bỏ cùng tháng đó. Văn phòng Công tố Aruba kết luận rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh "một tội ác bạo lực đã được thực hiện đối với Natalee Holloway, cũng như cái chết của cô là do hành động vô ý của bất kỳ nghi phạm nào gây ra".

Những lời thú nhận giả dối

Trong những năm qua, Joran kể nhiều câu chuyện khác nhau về những gì đã xảy ra với Natalee, nhưng không câu chuyện nào được chứng minh là đúng sự thật.

Đầu tiên, vào tháng 2/2008, một đài truyền hình Hà Lan phát sóng lời thú tội được cho là của Joran, được quay lén bằng camera giấu kín. Trong video, Joran nói rằng Natalee đã chết vì sốc thuốc trên bãi biển, anh ta cùng một người bạn đã vứt xác cô xuống biển. "Cô ấy sẽ không bao giờ được tìm thấy", Joran nói. Nhưng sau đó, anh ta thừa nhận đã nói dối trên chương trình truyền hình Pauw & Witteman của Hà Lan.

Tháng 11/2008, Joran xuất hiện trên kênh Fox News, thú nhận đã bán Natalee vào đường dây buôn bán tình dục với giá 10.000 USD. 8 tiếng sau cuộc phỏng vấn, anh ta gửi email đến Fox News cho biết đã nói dối.

Joran van der Sloot bị còng tay đưa đi xét nghiệm ADN vào ngày 20/7/2005, ở Aruba. Ảnh: AP

Những lời thú tội sai sự thật vẫn tiếp diễn. Tháng 2/2010, truyền thông Hà Lan đưa tin Joran đã ghi hình một cuộc phỏng vấn với đài RTL-5, tuyên bố rằng anh ta đã đưa Natalee đến nhà một người bạn, cùng uống rượu whisky và sử dụng cocaine. Joran kể rằng Natalee sau đó ngã từ ban công xuống, anh ta phi tang xác cô trong một đầm lầy.

Nhưng sau khi điều tra, Bộ Tư pháp Aruba nhận thấy những tuyên bố của Joran "hoàn toàn không đáng tin".

Âm mưu tống tiền để trả thù

Tháng 3/2010, Joran bị cáo buộc đã liên lạc với gia đình Holloway, đề nghị họ trả tiền để được tiết lộ chi tiết về cái chết và vị trí thi thể của Natalee.

Theo bản khai có tuyên thệ được công bố vào tháng 6/2010, nỗ lực tống tiền gia đình Holloway của Joran bắt đầu từ cuối tháng 3/2010, khi anh ta gửi email cho luật sư của bà Beth, John Q. Kelly. Qua email, Joran muốn đổi thông tin về Natalee lấy 250.000 USD.

Luật sư John liên hệ với FBI trước khi gặp Joran ở Aruba để trả trước 25.000 USD. FBI phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Aruba để ghi lại cuộc giao dịch để truy tố. Tháng 5/2010, John gặp Joran và đưa cho anh ta 10.000 USD tiền mặt, Beth đã chuyển thêm 15.000 USD vào tài khoản ngân hàng của Joran ở Hà Lan.

Đáp lại, Joran kể rằng đã xô ngã Natalee trong một cuộc cãi vã, cô chết do đập đầu vào đá. Anh ta cũng dẫn luật sư John đến một ngôi nhà - nơi "chôn xác Natalee trong lớp sỏi dưới móng nhà". Nhưng thông tin này một lần nữa được chứng minh là sai sự thật. Giấy phép xây dựng cho thấy ngôi nhà đó không tồn tại vào thời điểm Natalee mất tích. Joran gửi email cho John vào ngày 17/5/2010 thừa nhận đã "nói dối về địa điểm".

Sau đó, Joran thừa nhận đang tìm cách trả thù cha mẹ Natalee bằng âm mưu tống tiền. "Tôi muốn trả thù gia đình Natalee. Họ đã khiến cuộc sống của tôi khó khăn suốt 5 năm qua", anh ta nói với Telegraaf vào tháng 9/2010.

Beth Holloway trở thành diễn giả và cố vấn cho các gia đình có người thân mất tích, đồng thời chưa bao giờ ngừng tìm kiếm công lý cho con gái. Ảnh: AP

Tội ác trong khách sạn

Ngày 30/5/2010, đúng 5 năm ngày Natalee mất tích, một phụ nữ 21 tuổi tên là Stephany Flores Ramírez được báo cáo mất tích ở Peru. Stephany được nhìn thấy lần cuối cùng với Joran. Đến ngày 2/6, thi thể cô được tìm thấy trong một phòng khách sạn đăng ký dưới tên Joran ở Lima.

Joran bị bắt ở Chile vào ngày 3/6 vì nghi sát hại Stephany. Anh ta thú nhận với cảnh sát Peru rằng đã bóp cổ, đánh đập và làm nạn nhân chết ngạt sau khi bị cô phát hiện có liên quan tới vụ án Natalee.

Joran nhận tội giết người, viện lý do bị rối loạn tâm thần nhất thời tại thời điểm gây án. Luật sư bào chữa lập luận rằng Joran đang phải chịu đựng "chấn thương tâm lý cực độ" do bị "hành hạ" vì vụ mất tích của Natalee. Anh ta bị kết án 28 năm tù vào tháng 1/2012.

"Hắn đã tra tấn, hành hạ và chế nhạo Beth Holloway suốt 6 năm rưỡi, liên tục đùa giỡn với cảm xúc của bà ấy về số phận của con gái bà mà không hề hối hận, nhưng giờ lại tìm cách lợi dụng điều đó để giảm nhẹ án tù vì tội giết hại dã man một phụ nữ trẻ khác", luật sư John nói sau khi với Joran bị tuyên án.

Tháng 1/2012, thẩm phán ở Alabama tuyên bố Natalee đã chết về mặt pháp lý.

Lời thú tội muộn màng

Joran bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 6/2023 với cáo buộc tống tiền và lừa đảo trong vụ đòi đổi thông tin về Natalee lấy 250.000 USD. Anh ta nhận tội vào tháng 10 và bị kết án 20 năm tù.

Ngày 18/10/2023, Joran thừa nhận giết Natalee vào năm 2005 như một phần của thỏa thuận nhận tội.

Cảnh sát áp giải Joran van der Sloot đến sân bay ở Peru để dẫn độ sang Mỹ vào tháng 6/2023. Ảnh: Reuters

Joran khai rằng Natalee đã từ chối những lời gạ gẫm tình dục của anh ta vào đêm đó. Trong cơn thịnh nộ, anh ta đập vỡ đầu Natalee bằng một khối bê tông rồi ném xác xuống biển. Bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối xác nhận lời khai của Joran.

"Mọi chuyện đã kết thúc. Joran van der Sloot không còn là nghi phạm trong vụ án giết con gái tôi nữa. Hắn ta chính là kẻ giết người", Beth nói bên ngoài phòng xử án, xúc động vì "cuối cùng cơn ác mộng không hồi kết này đã chấm dứt".

Theo thỏa thuận nhận tội, Joran sẽ thụ án 20 năm tù vì tội tống tiền và lừa đảo tại Peru, thi hành đồng thời với bản án giết người trước đó.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Joran có bị truy tố về tội giết Natalee tại Aruba hay không vì thời hạn truy tố ở quốc gia này là 12 năm. Người phát ngôn của Văn phòng Công tố Aruba nói rằng vụ án của Natalee vẫn đang được điều tra, nhưng câu hỏi liệu Joran có còn phải đối mặt với cáo buộc giết người ở nước này hay không "không thể trả lời một cách dứt khoát".

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net