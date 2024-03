Đề xuất nhiều cơ chế đặc thù giúp Nghệ An phát triển

Nhiều cơ chế, chính sách được đề xuất nhằm bổ sung nguồn lực cho tỉnh Nghệ An đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Lê Thắng

Đây là một trong những cơ chế, chính sách đặc thù được nhiều đại biểu quan tâm tại Cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An diễn ra cuối tuần qua tại Hà Nội.

Theo ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Nghệ An, nếu được thông qua, cơ chế trên sẽ tạo điều kiện để Nghệ An chủ động linh hoạt trong việc kêu gọi, thu hút nguồn lực từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước để có thể triển khai sớm các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, điện chiếu sáng, điện trang trí, bãi đỗ xe, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý ô nhiễm môi trường, đáp ứng nhu cầu phát triển của TP. Vinh.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính của nhà đầu tư thực hiện dự án BT. HĐND tỉnh Nghệ An quyết định sử dụng vốn ngân sách Tỉnh, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, dự toán ngân sách hàng năm và bố trí vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của Tỉnh để thanh toán cho nhà đầu tư sau khi công trình hoặc hạng mục công trình vận hành độc lập được hoàn thành nghiệm thu, kiểm toán căn cứ giá trị, tiến độ quy định trong hợp đồng BT và giám sát việc thực hiện.

Đại diện cho Bộ Ngoại giao, bà Phạm Thị Oanh bày tỏ đồng tình với Dự thảo Nghị quyết đưa ra chính sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có điều kiện được sử dụng ngân sách cấp mình để hỗ trợ tỉnh Nghệ An thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với huyện Nam Đàn và các huyện nghèo khu vực miền Tây Nghệ An. HĐND tỉnh Nghệ An quyết định sử dụng ngân sách cấp tỉnh để hỗ trợ các địa phương khác trong nước và nước ngoài; cho phép các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Nghệ An được sử dụng ngân sách cấp mình để hỗ trợ các địa phương khác của tỉnh Nghệ An.

Theo bà Oanh, chính sách này bảo đảm công tác hỗ trợ giữa các địa phương trong tỉnh trong việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ an sinh xã hội và trong các trường hợp cần thiết khác, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng cho các địa phương được hỗ trợ đúng quy định. Ngoài ra, thực hiện hỗ trợ cho các địa phương nước ngoài, nhất là các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới với Nghệ An.

Ông Vũ Đức Hội, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước thuộc Bộ Tài chính đề xuất cho phép ngân sách tỉnh Nghệ An hưởng 100% số vượt thu từ các khoản thu thuế bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép; cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn Tỉnh do Trung ương quản lý và các loại phí, lệ phí do cơ quan trung ương thu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Khoản thu trên không dùng để xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. Mục đích của chính sách này là bổ sung nguồn lực cho tỉnh Nghệ An đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một số đại biểu đề xuất bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù như: tăng thẩm quyền để Nghệ An rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục nhằm thu hút các dự án thuộc phạm vi khu vực biển do Tỉnh quản lý; tăng thẩm quyền cho HĐND tỉnh Nghệ An để chủ động quyết định một số nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với điều kiện phát triển của Tỉnh; cho phép Nghệ An được phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp ngoại tỉnh thuộc các lĩnh vực dịch vụ tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng không hoạt động trên địa bàn Tỉnh…

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông, Nghị quyết số 39-NQ/TW là sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị đối với Nghệ An, định hướng, tạo động lực giúp Tỉnh vươn lên phát triển xứng đáng với vị thế, tiềm năng trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thời gian qua, Bộ KH&ĐT đã phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và các bộ, ngành có liên quan lập hồ sơ xây dựng, tiếp thu ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị quyết. Bộ sẽ sớm có báo cáo tiếp thu báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: baodauthau.vn