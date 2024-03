Dù đang trong quá trình xây dựng, nhưng đã lộ ra nhiều vấn đề bất cập: Thi công ẩu nghi vấn sai thiết kế, biện pháp kỹ thuật, kém chất lượng; Nhiều điểm thi công nham nhở, không biển cảnh báo; Mặt đường sụt lún; Không vận chuyển phong hoá; Ô nhiễm môi trường... Thực trạng này, đang khiến cho cả chính quyền địa phương và người dân bức xúc.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn