Đề xuất mức trần học phí với cơ sở GD đại học hài hòa các bên

Theo Tờ trình của Bộ GD&ĐT, dự thảo Nghị định đề xuất giữ ổn định học phí từ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, phổ thông nghề nghiệp công lập và lùi 1 năm so với lộ trình học phí tại Nghị định 81 đối với giáo dục đại học công lập, không thay đổi mức trần học phí nên không làm phát sinh tăng thêm kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí từ ngân sách so với số kinh phí ngân sách hàng năm đã cân đối để thực hiện cấp bù, miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định này.