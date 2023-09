'Trường quốc tế' bất ngờ đóng cửa dù đã thu học phí, Sở GD&ĐT xử lý thế nào?

Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ở Trường Green Shoots đã tháo dỡ.

Trường Green Shoots có địa chỉ tại phường Cẩm Châu (TP Hội An) do bà Catherine Clare Mckinley (52 tuổi, quốc tịch Anh) điều hành, người đại diện pháp luật là bà Sue Lyn Ryan (55 tuổi, quốc tịch Úc). Từ 2013, trường bắt đầu đi vào hoạt động và đến nay đã trở thành một trường có tiếng tại Hội An, được một số phụ huynh tin tưởng, đăng ký cho con theo học.

Theo các phụ huynh, từ tháng 5 - 8/2023, Trường đã tổ chức tuyển sinh học sinh từ mẫu giáo đến THPT năm học 2023 - 2024. Dự kiến ngày 22/8 sẽ tựu trường, bước vào năm học mới. Tuy nhiên, ngày 8/8, tất cả phụ huynh đều nhận được thông báo từ bà Catherine qua email với nội dung bà đã chuyển tất cả học sinh đang theo học tại trường này sang Trường quốc tế Mỹ APU Đà Nẵng và bà Catherine không còn điều hành Green Shoots nữa.

Một phụ huynh có con theo học ở Trường Green Shoots cho biết, khi nhận được thông báo, đã rất hoang mang. Lo lắng hơn khi 3 ngày sau đó (11/8), Trường APU gửi thông báo qua email rằng họ không phải là trường mà các em từng học tại Green Shoots sẽ theo học. Lý do APU đưa ra, vì trường không nhận học phí của phụ huynh Green Shoots.

“Cứ nói qua nói lại, con chúng tôi đã vào năm học mới nhưng có em chưa xin được trường để học. Green Shoots cũng không có bất cứ trao đổi nào về số tiền đã nhận của phụ huynh. Họ đã tháo dỡ hết các công trình trong trường, chấm dứt hoạt động. Thời điểm này, bà Catherine và bà Sue Lyn Ryan đã về nước”, phụ huynh trên cho hay.

Theo phụ huynh trên, chị rất buồn trước việc Trường Green Shoots đóng cửa bởi ngôi trường này có chương trình giáo dục từng được đánh giá rất tốt, trẻ nhỏ rất thích được đến trường học. “Vậy mà nay phụ huynh, học sinh “trở tay không kịp”. Không chỉ vấn đề học phí, các con bị tổn hại tinh thần, tủi thân khi nhiều bạn đồng trang lứa đã có trường để học”, phụ huynh này cho biết mức học phí tại Trường Green Shoots dao động 350 - 400 triệu đồng/1 em/1 năm học.

Theo ghi nhận của PV, hiện tại địa điểm dạy học của Trường Green Shoots tại phường Cẩm Châu đã bị chủ nhà lấy lại. Cơ sở vật chất dạy học của nhà trường đã bị tháo dỡ, di dời ra ngoài. Các giáo viên bị cho thôi việc. Nhà trường không có bất cứ hoạt động giảng dạy nào.

Green Shoots thông báo dừng hoạt động ngay trước thềm năm học mới.

Trước việc Trường Green Shoots thông báo đóng cửa, không giải thích lý do hay trao đổi với phụ huynh để giải quyết vấn đề học phí năm học 2023 - 2024 đã nộp, một số người đã làm đơn gửi Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị xác minh, làm rõ. Các phụ huynh cho rằng số tiền học phí mà họ đã nộp cho trường là hơn 14 tỷ đồng.

Về sự việc này, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam, ông Thái Viết Tường cho biết, Sở đã nhận được phản ánh của các bậc phụ huynh và đã tổ chức kiểm tra, mời đại diện Green Shoots và các phụ huynh đến làm việc.

Tại buổi làm việc, nguyên nhân Trường Green Shoots đóng cửa do hết hợp đồng thuê nên bị lấy lại cơ sở vật chất, thu lại địa điểm dạy học. Green Shoots hứa “sẽ mượn cơ sở vật chất của một đơn vị khác để tiếp tục giảng dạy theo chương trình của nhà trường”. “Hiện cả hai bên đang đàm phán với nhau, vài ngày tới sẽ có kết quả, khi đó Green Shoots sẽ tổ chức giảng dạy trở lại”, ông Tường nói.

Theo ông Tường, Green Shoots có khoảng 95 học sinh, trong đó có 11 em người Việt Nam, còn lại người nước ngoài. Hiện khoảng một nửa phụ huynh đã đóng xong học phí năm học 2023 - 2024 cho Green Shoots.

Còn về phía bà Catherine Clare Mckinley, đã về nước và có ủy quyền cho một người Việt Nam thay mặt xử lý mọi việc; trong đó có việc đi đàm phán, thuê cơ sở vật để tiếp tục giảng dạy. Ngoài ra, trường có hiệu trưởng là bà Thái Thị Quyên.

“Sở đã kiểm tra, có văn bản báo cáo UBND tỉnh về sự việc này, kiến nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam mời bà Catherine Clare Mckinley quay lại Việt Nam để giải quyết vụ việc trong trường hợp nhiều vướng mắc, khó khăn”, ông Tường cho hay.

“Trước mắt, Sở đã đề nghị các phụ huynh chưa đóng học phí năm học mới cho Trường Green Shoots thì nên tìm trường khác để bảo đảm việc học của con em mình. Còn những phụ huynh đã nộp học phí thì đề nghị đại diện Trường Green Shoots sớm giải quyết bằng cách thuê lại cơ sở vật chất mở lớp trở lại, tiếp tục đào tạo, giảng dạy như đã cam kết với phụ huynh”, ông Tường nói.

Tác giả: Vũ Vân Anh - Công Huy

Nguồn tin: baophapluat.vn