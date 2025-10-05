Đề xuất mới về trường hợp xóa tạm trú, thường trú, thu hồi, hủy hộ chiếu

Đăng ký thường trú qua VNeID, cần giấy tờ gì? - Ảnh minh họa TTO

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự do Chính phủ trình. Trong số này có Luật Cư trú và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Dự luật sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10 tới.

Đề xuất mới về sửa đổi điều kiện đăng ký thường trú

Đối với Luật Cư trú, cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Công an cho rằng cần giải quyết các “điểm nghẽn" trong việc thực hiện tại Luật Cư trú.

Như quy định về nơi cư trú của người chưa thành niên, điều kiện đăng ký thường trú nhằm tạo điều kiện tốt nhất và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.

Quy định điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú nhằm cắt giảm thủ tục hành chính và phù hợp với thực tiễn.

Đáng chú ý, dự thảo quy định về "điều kiện đăng ký thường trú" theo hướng người chưa thành niên được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi về với cha, mẹ, người giám hộ.

Quy định này nhằm tạo điều kiện tốt nhất và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.

Liên quan đến hồ sơ đăng ký thường trú, dự thảo quy định rõ trường hợp người chưa thành niên về ở với cha, mẹ, người giám hộ thì không phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng không kịp thời sửa đổi quy định trên sẽ không đảm bảo thống nhất trong thực hiện quy định pháp luật.

Với quy định về xóa đăng ký thường trú và xóa đăng ký tạm trú, Chính phủ cho rằng cần thiết bổ sung trường hợp xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú đối với việc hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam để phù hợp, thống nhất với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Liên quan quy định điều chỉnh thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, dự luật quy định rõ khi có sự thay đổi thông tin về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền, thông tin thay đổi về hộ tịch của công dân được cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Về quy định thông báo lưu trú, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng cần thiết bổ sung trường hợp phải thông báo lưu trú đối với người quản lý phương tiện để phù hợp với thực tiễn.

Theo đó, dự thảo bổ sung đối tượng chủ sở hữu phương tiện hoặc người được giao quản lý phương tiện có trách nhiệm thông báo lưu trú. Nếu không bổ sung quy định này, không thể bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả của công tác quản lý cư trú.

Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhất trí với các quy định nói trên của dự luật.

Song vẫn có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định thông báo lưu trú để bảo đảm tính khả thi.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định người chưa thành niên được đăng ký thường trú để bảo đảm thuận lợi để người chưa thành niên được về ở với cha, mẹ, người giám hộ nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở hợp pháp của người khác.

Dự kiến quy định mới về hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn

Với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, dự thảo bổ sung quy định về hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn chỉ có giá trị sử dụng 1 lần.

Dự thảo quy định hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng, không được gia hạn và chỉ có giá trị sử dụng 1 lần khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nhập cảnh Việt Nam.

Dự thảo bổ sung thêm một số quy định về thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu, gồm hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối với trường hợp đã được cấp hộ chiếu mới; thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu của người đã được cấp nhưng bị sai thông tin chi tiết nhân thân.

Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã. Dự luật quy định khi có căn cứ xác định người đang bị truy nã đã được cấp hộ chiếu, đang còn hạn, cơ quan có thẩm quyền cấр hộ chiếu kiểm tra và thực hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: tuoitre.vn