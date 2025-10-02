Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày

Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng xem xét, quyết định việc nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày.

Theo phương án đề xuất của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết âm lịch từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Như vậy kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động, và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Còn dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, Bộ Nội vụ đề xuất công nhân, viên chức và người lao động nghỉ 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026. Cụ thể, nghỉ ngày 2/9 và một ngày liền kề, đồng thời hoán đổi ngày làm việc 31/8 sang thứ Bảy 22/8.

Với người lao động, căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán phù hợp.

Bộ Nội vụ gợi ý doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Còn dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2/9 và 1 ngày liền trước hoặc sau).

Doanh nghiệp cần thông báo phương án nghỉ Tết Bính Ngọ và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời cũng khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Bộ Nội vụ cho biết, để có cơ sở đề xuất với Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp.

Phương án này được lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan. Qua tổng hợp, 100% các, bộ, cơ quan gửi ý kiến đều thống nhất với phương án do Bộ Nội vụ đề xuất.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV