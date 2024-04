Đề xuất điều chỉnh dự án chồng lấn lên đất của doanh nghiệp ở Nghệ An

Dự án Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh được cho là đã đè, chồng lấn lên phần đất và mặt nước phía phường Thu Thuỷ thuộc dự án của CTCP Song Ngư Sơn. Ảnh: CTV

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này (là chủ đầu tư tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng bờ biển đoạn từ đảo Lan Châu đến bờ kè cảng Bộ đội Biên phòng - gọi tắt là tuyến kè biển Cửa Lò) đã có văn bản xin được điều chỉnh quy hoạch chồng lấn lên 2 dự án khác.

Theo báo cáo của đầu tư, tuyến kè biển Cửa Lò được thiết kế chống bão cấp 10, cho phép sóng tràn qua, đảm bảo điều kiện ổn định không bị xói lở, sụt lún kết cấu công trình. Cạnh đó, bờ kè còn đáp ứng nhu cầu dạo chơi, đảm bảo an toàn cho du khách tại biển Cửa Lò.

Chiều dài của tuyến đê (kè biển) được đầu tư xây dựng là hơn 4,3 km. Điểm đầu được xác định là Km0+00 tại đường vào đảo Lan Châu, phường Thu Thủy và điểm cuối là Km5+451,99, tiếp giáp tường rào Khu du lịch Vinpearl - Cửa Hội, phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò).

Sở Du lịch tỉnh Nghệ An xin điều chỉnh số lượng đường ngang nối từ đường Bình Minh ra đường dạo bộ. Đồng thời, cắt giảm 20 m kè thuộc phạm vi quy hoạch đất bãi thuyền thúng đảo Lan Châu không thi công.

Theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được duyệt có 29 tuyến đường ngang, với tổng chiều dài 2.993m nối từ đường Bình Minh đến đường dạo bộ bờ kè.

Trong quá trình triển khai thi công, UBND thị xã Cửa Lò đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh. Do đó, cần phải điều chỉnh thiết kế các hạng mục đường ngang, tránh đầu tư chồng chéo.

Để đảm bảo thời gian hoàn thành dự án trước ngày 30/6 (thời điểm đóng hiệp định vay vốn), chủ đầu tư dự án đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo UBND tỉnh Nghệ An sớm chấp thuận chủ trương cho phép lập hồ sơ điều chỉnh dự án.

Được biết, hiện có 2 dự án được UBND tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò quy hoạch trong năm 2020 và 2023, xây dựng chồng lấn lên phần đất, mặt nước bãi biển của doanh nghiệp mà chưa được sự đồng ý của họ.

Cụ thể, đó là tiểu dự án bờ kè biển Cửa Lò, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ tháng 12/2020, do Sở Du lịch tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư với kinh phí gần 112 tỷ đồng vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Dự án Mở rộng khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh, do UBND thị xã Cửa Lò quy hoạch chi tiết 1/500 vào năm 2023, được cho là có chồng lấn lên đất dự án của Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn.

