Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG 1719

Một góc xã tái định cư Ngọc Lâm.

Theo đó, với tiểu dự án 1 của Dự án 3 về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Thanh Chương xin điều chuyển, với lý do đang phối hợp với Ban quản lý dự án tái định cư thủy điện Bản Vẽ để hoàn thành hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 xã tái định cư là Thanh Sơn và Ngọc Lâm nên chưa triển khai được.

Với tiểu dự án 3 của Dự án 5 về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và miền núi, huyện xin điều chuyển do phần lớn người lao động đã được học qua các lớp nghề chăn nuôi, trồng trọt. Hiện nay, không có lao động nào đăng ký học nghề, trong khi nguồn kinh phí cấp là hơn 2,6 tỷ đồng, nhưng đối tượng thụ hưởng ít nên không thể giải ngân hết. Còn đối với tiểu dự án 1 của Dự án 9 về đầu tư phát triển kinh tế- xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù, huyện xin điều chuyển do hướng dẫn thực hiện không cụ thể. Nguyên nhân là do trên địa bàn huyện, nhóm đối tượng này chủ yếu là người dân tộc Khơ Mú và Ơ Đu, trong khi hướng dẫn lại không rõ ràng. Về tiểu dự án 2 của Dự án 9 về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng được xin điều chuyển do đối tượng thụ hưởng ít.

Còn theo Dự án 4, 2 xã tái định cư có 9 công trình được phê duyệt trên địa bàn huyện Thanh Chương hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 công trình là nhà văn hóa cộng đồng bản Thanh Yên và bản Chà Coong (xã Thanh Sơn), Trường THCS Ngọc Lâm (xã Ngọc Lâm). Riêng công trình trường mầm non Kim Lâm xã Thanh Sơn chưa triển khai do chưa phê duyệt, thẩm định xong hạng mục phòng cháy chữa cháy; 5 công trình khác chưa triển khai thi công.

Tác giả: AN YÊN

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết