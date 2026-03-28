Đề nghị Iran hỗ trợ tàu Việt Nam đi qua eo biển Hormuz

Iran công bố hình ảnh lực lượng nước này vây quanh một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz - Ảnh: AFP

Báo cáo Bộ Xây dựng ngày 27-3, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết hiện 19 tàu thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông có nhu cầu đi qua eo biển Hormuz. Trong đó có 4 tàu treo cờ Việt Nam và 15 tàu treo cờ nước ngoài.

Các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan nhà nước có ý kiến với Iran tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn, cho phép tàu thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, thuyền viên Việt Nam được hoạt động, lưu thông tại khu vực vịnh và eo biển Hormuz.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với Bộ Ngoại giao Việt Nam để làm việc với Bộ Ngoại giao của Iran quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ đội tàu Việt Nam.

Trong đó, đề nghị phía Iran cho phép tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam, tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài nhưng thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, cùng thuyền viên Việt Nam được đi lại an toàn qua khu vực eo biển Hormuz theo thứ tự ưu tiên:

Ưu tiên thứ nhất là tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam, thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, chở hàng hóa từ Trung Đông về Việt Nam và ngược lại.

Ưu tiên thứ hai cho các tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài, thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, thuyền viên là công dân Việt Nam.

Ưu tiên thứ ba là cho các tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài, thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, thuyền viên nước ngoài, vận chuyển hàng hóa ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Cùng với đó, đề nghị Iran tạo điều kiện thuận lợi cho tàu biển Việt Nam được lưu thông qua eo biển Hormuz để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu từ khu vực Trung Đông về Việt Nam, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định.

Đề nghị phía Iran xem xét hỗ trợ, ban hành thông báo chính thức về việc cho phép tàu thuyền, thuyền viên Việt Nam đi qua khu vực eo biển Hormuz. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp vận tải biển và chủ tàu Việt Nam có thể mua bảo hiểm chiến tranh theo quy định (do hiện nay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm từ chối cung cấp bảo hiểm nếu không có thông báo chính thức từ phía Iran).

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại khu vực Trung Đông chủ động theo dõi, cập nhật tình hình, kịp thời hỗ trợ cần thiết đối với tàu biển và thuyền viên Việt Nam khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đề xuất Bộ Xây dựng chính sách thu phí hàng hải, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam chịu tác động do biến động giá nhiên liệu tăng.

Trong đó, xem xét chủ trương giảm phí, lệ phí hàng hải của các tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải hiện đang áp dụng theo biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải nội địa của Bộ Tài chính về mức 0 đồng/dung tích (Gross Tonnage - GT).

Tác giả: Tuấn Phùng

Nguồn tin: tuoitre.vn