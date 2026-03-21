Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi kháng chiến

Tân Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo, Đại giáo chủ Seyyed Mojtaba Khamenei. Ảnh: Press TV.

Theo Press TV, nhân dịp Tết Nowruz và lễ Eid al-Fitr năm 2026, Giáo chủ Ayatollah Khamenei đã gửi thông điệp chúc mừng nhân dân cả nước và cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới.

Trong bài phát biểu quan trọng mang tên “Năm Kinh tế kháng chiến trên tinh thần Thống nhất và An ninh quốc gia” giữa bối cảnh Iran đang chìm trong tình trạng chiến tranh, ông Mojtaba đã chỉ đạo truyền thông trong nước tuyệt đối không tập trung vào các "điểm yếu của đất nước" khi xung đột đang diễn ra. Đồng thời, ông dành lời ca ngợi và bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc đối với các liệt sĩ đã ngã xuống trong các cuộc tấn công của Mỹ - Israel, cũng như những người thiệt mạng trong cuộc bạo loạn do nước ngoài hậu thuẫn hồi tháng Giêng.

Đề cập đến cuộc "chiến tranh kinh tế" đất nước đang đối diện, Đại giáo chủ Khamenei nhắc lại việc vị Lãnh tụ tiền nhiệm luôn nhất quán đặt kinh tế làm "khẩu hiệu của năm".

Để ngăn chặn đối phương khai thác các lỗ hổng trong quản lý và kinh tế, ông khẳng định: "Việc đảm bảo sinh kế, cải thiện hạ tầng an sinh, phúc lợi và tạo ra của cải cho nhân dân phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đây không chỉ là một phương thức phòng thủ mà còn là bước tiến chiến lược để đập tan cuộc chiến kinh tế của kẻ thù".

Tân Lãnh tụ tối cao đã chỉ ra ba cuộc chiến “quân sự và an ninh” bị áp đặt lên Iran gồm: Cuộc đối đầu trực diện với Israel khiến nhiều chỉ huy ưu tú và nhà khoa học hàng đầu của Iran thiệt mạng từ tháng 6/2025.

Cuộc chiến thứ hai do nước ngoài hậu thuẫn hồi tháng Giêng, cáo buộc đối thủ "đã sử dụng lính đánh thuê để gây ra vô số thảm họa, sát hại nhiều đồng bào thân yêu hơn cả trong cuộc chiến trước đó và gây ra thiệt hại nặng nề".

Cuộc chiến hiện, ông bắt đầu bằng việc nhắc lại Mỹ-Israel ám sát Nhà lãnh đạo vĩ đại vào ngày 28/02. Giáo chủ gợi lại nỗi đau về các nạn nhân bị tấn công tại trường Minab (khiến hơn 170 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh) và vụ tấn công vào tàu khu trục Dena (khiến 88 thủy thủ thiệt mạng khi đang trên đường về nước) như minh chứng cho sự tàn khốc của đối phương.

Ông Mojtaba cáo buộc Washington đã hỗ trợ quân sự cho Israel tấn công Iran ngay trong thời điểm các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Giáo chủ nhấn mạnh Israel từng kỳ vọng người dân Iran sẽ nổi dậy lật đổ chế độ ngay từ những ngày đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại khi sự đoàn kết của người dân và “lòng dũng cảm của các chiến binh Hồi giáo” đã bảo vệ vững chắc nền tảng của Cộng hòa Hồi giáo.

Giáo chủ phân tích rằng sau khi thất bại trong việc lôi kéo nhân dân, kẻ thù chuyển sang chiến thuật ám sát lãnh đạo nhằm gieo rắc sợ hãi và tuyệt vọng. Mục tiêu cuối cùng của họ không chỉ là thống trị mà là chia cắt hoàn toàn lãnh thổ Iran, nhưng kế hoạch của họ đã thất bại.

Ông ca ngợi phản ứng của người dân trong tháng Thánh lễ qua việc kết hợp việc nhịn ăn với tinh thần thánh chiến, tạo nên pháo đài vững chắc tại mọi ngõ ngách. Đồng thời khẳng định tiền tuyến của Iran không chỉ có tên lửa hay drone mà là ý chí dân tộc, thứ mà tâm lý của kẻ thù không bao giờ tính toán nổi.

Giáo chủ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới nhân dân vì đã tạo nên "bản anh hùng ca vĩ đại". Đồng thời, ông cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho vị Tổng thống dũng cảm, trung thực và các quan chức vì đã sát cánh cùng người dân một cách giản dị, không hình thức trong thời khắc hiểm nguy.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: znews.vn