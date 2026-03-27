Rộ tin Mỹ dự tính điều thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông, tăng sức ép lên Iran

Ảnh chụp trụ sở quân đội Mỹ, Lầu Năm Góc - Ảnh: REUTERS

Theo báo Wall Street Journal ngày 26-3, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét triển khai thêm 10.000 binh sĩ Mỹ tới Trung Đông, nhằm mở rộng các lựa chọn quân sự cho ông Trump, trong bối cảnh ông cân nhắc khả năng tiến hành đàm phán hòa bình với Iran.

Nếu được thông qua, lực lượng bổ sung nhiều khả năng gồm các đơn vị bộ binh và xe bọc thép, nhằm tăng cường cho khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ cùng hàng nghìn lính dù thuộc Sư đoàn Dù 82 đã được điều tới khu vực trước đó.

Theo nguồn tin, quyết định cuối cùng có thể được đưa ra trong tuần tới. Trong khi đó, các đợt tăng viện khác, bao gồm nhiều phi đội tiêm kích và hàng nghìn binh sĩ, dự kiến tiếp tục được triển khai trong những ngày và tuần tới.

Hiện chưa rõ các binh sĩ mới sẽ được triển khai cụ thể tại đâu, nhưng theo nguồn tin, họ có thể được bố trí tại các vị trí đủ gần để tấn công Iran, bao gồm cả đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chiến lược của nước này.

Động thái trên diễn ra khi ông Trump tiếp tục theo đuổi mục tiêu mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu - với tuyên bố sẽ thực hiện dù "có hay không có" sự ủng hộ của đồng minh.

Hiện Bộ Chiến tranh Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin điều thêm quân này. Ngoài phương án tăng quân, chính quyền ông Trump được cho là đang cân nhắc khả năng kiểm soát đảo Kharg nhằm gây sức ép buộc Iran mở lại eo biển Hormuz.

Đáng chú ý theo trang Axios, Lầu Năm Góc đang xây dựng các phương án quân sự cho một "đòn kết liễu" nhằm vào Iran, có thể bao gồm cả chiến dịch ném bom quy mô lớn kết hợp lực lượng mặt đất.

Dù vậy ông Trump hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Các nguồn tin cho biết ông sẵn sàng leo thang xung đột nếu các cuộc đàm phán với Iran không đạt kết quả cụ thể trong thời gian tới.

Mới đây, Tổng thống Mỹ cũng vừa gia hạn thêm 10 ngày thời hạn yêu cầu Iran tham gia đàm phán, lùi đến ngày 6-4. Trước đó, ông đã đặt hạn chót vào ngày 27-3 để Tehran bước vào đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, nếu không sẽ phải đối mặt với "sự hủy diệt hoàn toàn" đối với các cơ sở năng lượng.

Sau đó trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thời hạn này được kéo dài đến ngày 6-4 "theo đề nghị của chính phủ Iran", nhằm tạo thêm thời gian cho các cuộc thương lượng.

Đáp lại, Tehran phủ nhận việc đang diễn ra các cuộc đàm phán trực tiếp, và tỏ ra hoài nghi về thiện chí ngoại giao từ Washington.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn