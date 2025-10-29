Thầy giáo ẩn danh cho sinh viên mượn 15 triệu nhập học thành 'người cha hiền giữa đời thường'

Nhờ sự hỗ trợ của báo Tuổi Trẻ và thầy giáo ở Trường đại học Tài chính - Marketing, Nguyễn Ngọc Hồng Thy đã ổn định nơi ăn chốn ở trong ký túc xá của trường và bắt đầu những buổi học đầu tiên trên giảng đường - Ảnh: NVCC

Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng bài "Thầy giáo ‘không rõ tên’ ở ĐH Tài chính - Marketing rút ví cho SV nghèo mượn 15 triệu nhập học", rất nhiều ý kiến bạn đọc đã gửi về, bày tỏ sự xúc động và gọi thầy là "người cha hiền giữa đời thường".

Tấm lòng thầy giáo khiến muôn trái tim lay động

Câu chuyện về người thầy ẩn danh rút ví cho nữ sinh viên nghèo mượn 15 triệu đồng để kịp đóng tiền nhập học đã khơi dậy cảm xúc của nhiều bạn đọc. Câu chuyện đã góp thêm những niềm tin về tình người, vào giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Những câu chữ trong bài báo thực sự đong đầy tình thương bao la, để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh người thầy - như người cha hiền, lặng lẽ gieo những hạt giống tử tế trong lòng học trò và xã hội.

Rất nhiều độc giả Tuổi Trẻ cho biết họ đã "rưng rưng nước mắt" khi đọc bài viết.

Bạn đọc có email daod**@gmail... chia sẻ: "Đọc bài báo mà cảm động thực sự, cảm ơn tấm lòng vàng của thầy giáo giấu tên ở trường".

Bạn đọc Xuân viết ngắn gọn mà chan chứa cảm xúc: "Cảm ơn người thầy tốt bụng, chúc thầy luôn gặp may mắn trong cuộc sống". Trong khi bạn đọc Phạm Huy Thông bày tỏ: "Tấm lòng thầy thật bao la, biết ơn thầy nhiều lắm".

"Rơi nước mắt vì cảm động và vui mừng vì xã hội còn nhiều tấm lòng nhân ái. Thu nhập giáo viên không cao, nhưng người thầy ấy thật 'giàu' - giàu tình yêu thương. Thy sẽ là một công dân tốt, vì ngay từ ngưỡng vào đời, em đã được truyền cảm hứng và lòng biết ơn", bạn đọc thon****@gmail... bày tỏ.

Độc giả có email quyl****@gmail... xúc động viết: "Khi nghe, lòng tôi bồi hồi. Xin cảm ơn thầy 100 lần, mong em sinh viên cố gắng để không phụ lòng thầy".

"Đọc bài viết mà nước mắt tôi cứ trào dâng theo từng dòng chữ"

Bạn đọc Đăng Xuân Diên nhận xét: "Một thầy giáo đúng nghĩa có một tấm lòng vàng. Chúc cho cháu sức khỏe tốt để học tập, đền đáp công ơn của thầy và những tấm lòng hảo tâm".

Trong khi đó bạn đọc Trung Kim ngưỡng mộ: "Rất ngưỡng mộ thầy giáo đã có tấm lòng bao la, rộng lớn như một người cha hiền".

Nhiều bạn đọc khác cũng đồng lòng gọi người thầy ấy là "người cha hiền". Độc giả Mai Văn Trí viết: "Đọc bài viết mà nước mắt tôi cứ trào dâng theo từng dòng chữ. Thật thương cho hai thầy trò, dù chưa dạy, chưa học, nhưng thầy đã cho đi một tấm lòng cao quý".

Còn bạn đọc có tài khoản MVB xúc động: "Đúng nghĩa người thầy. Cảm động quá không thể tả. Cảm ơn người thầy đã truyền cảm hứng cho hoạt động nhân văn đầy ý nghĩa".

Bạn đọc Hữu Nhân cũng thốt lên: "Tuyệt vời thầy giáo ơi! Một cuộc đời tươi sáng hơn từ tấm lòng yêu quý học trò của người làm công tác giáo dục. Em tân sinh viên thật may mắn gặp được thầy. Tiếp sức đến trường sẽ đưa em đến thành công".

Bạn đọc có email hong**@gmail... gửi lời tri ân: "Cảm ơn người thầy ẩn danh - thầy H.T., cảm ơn báo Tuổi Trẻ và chương trình học bổng Tiếp sức đến trường đã mở đường cho những hoàn cảnh khó khăn đến gần hơn với ước mơ vào trường đại học". Đồng thời bạn đọc này cũng nhắn nhủ các sinh viên: "Cố gắng học hành để không phụ lòng những trái tim vàng các cháu nhé!".

Như gặp lại chính mình trong câu chuyện đẹp hôm nay

Nhiều bạn đọc kể họ nhìn thấy trong câu chuyện này hình ảnh của chính mình năm xưa.

"Ngày xưa tôi cũng vậy, không có tiền đóng học phí là bị cấm thi. Một người thầy đã cho tôi mượn tiền mà không hỏi bao giờ em trả lại, nhớ mãi thầy", bạn đọc Lanh Phạm nhớ lại.

Từ trải nghiệm cá nhân, bạn đọc có email dudi**@gmail... cho biết: "Tôi từng tham gia hội phụ huynh, từng giúp nhiều em học sinh khó khăn. Nay đọc bài này cảm thấy rất thương cô bé sinh viên và cảm ơn thầy, vì trong hoàn cảnh khó khăn nếu được ai giúp, thật là quý trọng!".

Bạn đọc email hosa**@gmail... chia sẻ: "Nghe câu chuyện của em và biết được hoàn cảnh cùng tấm lòng của thầy, tôi không kìm được xúc động, rưng rưng nước mắt. Chúc thầy thật nhiều sức khỏe, chúc em học thật tốt. Mong rằng các trường sẽ quan tâm hơn đến những trường hợp khó khăn thật sự như bạn Thy, và mong các thầy cô cùng các nhà hảo tâm tiếp tục tiếp sức cho những em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Rất biết ơn những tấm lòng vàng như thế".

Nhiều lời tri ân, lời chúc tốt đẹp đã gửi đến thầy giáo ẩn danh và cô sinh viên nghèo được nhận món quà nghĩa tình ấy.

Tác giả: Trần Huỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn