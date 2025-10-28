Người mẹ xông vào lớp hành hung thầy giáo vì nhắn... "thân mật" với nữ sinh

Chiều 28/10, Công an xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh đã mời phụ huynh, một số em học sinh, những người liên quan lên trụ sở làm việc, lấy lời khai, xác minh vụ việc 2 người phụ nữ (trong đó có mẹ của một nữ sinh) xông vào Trường THPT Rạch Kiến hành hung thầy giáo vì nghi người này nhắn tin thân mật với một nữ sinh.

Cũng trong chiều nay, đại diện Trường THCS Rạch Kiến đã báo cáo vụ việc lên Sở GD và ĐT tỉnh Tây Ninh và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ.

Hình ảnh 2 người phụ nữ hành hung thầy giáo trong trường.

Theo báo cáo, ngày 20/10, bà V.T.K.C. (Phó hiệu trưởng nhà trường) nhận tin nhắn từ bà P.T.H.L. (giáo viên của trường), phản ánh việc em N.T.T.L. (nữ sinh lớp 10A7) bị một giáo viên nam “làm chuyện xấu”.

Ngày 21/10, bà C. mời em L. lên phòng làm việc để tìm hiểu. Em L. cho biết thầy N.V.T. (giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng) có nhắn tin thân mật và từng có những hành động đụng chạm cơ thể đối với em L. Sau khi làm việc, em L. mong muốn sự việc dừng lại để chú tâm việc học.

Sau khi xem bảng tường trình và nguyện vọng của em L., ban giám hiệu nhà trường đã có buổi làm việc với ông N.V.T., người có tin nhắn thân mật với em L. và yêu cầu ông T. chấm dứt những hành vi không đúng đắn đối với em L., không để sự việc tiếp diễn.

Tin nhắn giữa thầy T. và nữ sinh.

Tại buổi làm việc ông T. thừa nhận có nhắn tin thân mật qua lại nhưng phủ nhận việc có hành động đụng chạm. Ông T. nhận lỗi, viết bản kiểm điểm và cam kết chấm dứt liên lạc với nữ sinh L. Ban tư vấn học đường trao đổi lại với em L., và nữ sinh này đồng ý với hướng xử lý của nhà trường.

Chiều 27/10, có 2 người phụ nữ (trong đó có mẹ ruột của em L.) đến trường xin bảo vệ cho vào với lý do “trao đổi việc học của con”. Tuy nhiên, khi được vào khuôn viên, 2 người này xông thẳng đến phòng thiết bị, hành hung ông T. và những người can ngăn. Nhà trường đã lập tức báo Công an xã Rạch Kiến đến làm rõ xử lý.

Tại buổi làm việc, 2 người phụ nữ trên khai sau khi đọc được tin nhắn giữa ông T. và nữ sinh L. nên đã đến trường gây ra vụ việc trên, tuy nhiên vụ hành hung trên chưa dẫn đến mức độ nghiêm trọng. Công an xã Rạch Kiến phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục làm rõ và có hướng xử lý.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn