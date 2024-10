Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Quang cảnh buổi làm việc

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,13%

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện trong năm 2024 là 5.471,582 tỷ đồng, tính đến ngày 20/10/2024, đã giải ngân 2.852,092 tỷ đồng, đạt 52,13%, cao hơn so với cùng kỳ (48,97%). Số vốn còn lại chưa giải ngân 2.619,491 tỷ đồng. Trong đó: Kế hoạch năm 2024 giải ngân đạt 54,23%, còn 2.210,162 tỷ đồng chưa giải ngân; kế hoạch các năm trước kéo dài giải ngân đạt 36,34%, còn 409,328 tỷ đồng chưa giải ngân.

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hồ Việt Dũng báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công

Hiện có 16 đơn vị giải ngân dưới mức bình quân chung, số vốn còn lại chưa giải ngân trên 20 tỷ đồng và có 4 đơn vị đã giải ngân trên mức bình quân nhưng số vốn còn lại chưa giải ngân lớn (trên 45 tỷ đồng). Kế hoạch vốn thực hiện năm 2024 của 20 cơ quan, đơn vị này là 3.843,463 tỷ đồng (669 dự án), chiếm 70,24% tổng kế hoạch của tỉnh. Tính đến ngày 20/10/2024 mới giải ngân 1.792,987 tỷ đồng, đạt 46,65%, còn 2.050,476 tỷ đồng chưa giải ngân, chiếm 78,28% tổng số vốn chưa giải ngân của tỉnh. Có 314/tổng 671 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân của tỉnh. Trong đó, nguồn đầu tư công tập trung 30/74 dự án, nguồn Chương trình MTQG là 284/597 dự án.

Cụ thể, 5 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân và có số vốn còn lại chưa giải ngân nhiều nhất: Kỳ Sơn (giải ngân đạt 29,15%, còn 315,696 tỷ đồng chưa giải ngân), Tương Dương (đạt 35,63%, còn 140,574 tỷ đồng chưa giải ngân), Quế Phong (đạt 42,11%, còn 138,704 tỷ đồng chưa giải ngân), Con Cuông (đạt 40,33%, còn 113,16 tỷ đồng chưa giải ngân), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (đạt 38,46%, còn 299,078 tỷ đồng chưa giải ngân).

04 cơ quan đơn vị giải ngân trên mức bình quân nhưng có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn (trên 45 tỷ đồng): Quỳ Châu (đạt 52,96%, còn 81,861 tỷ đồng chưa giải ngân), Yên Thành (đạt 66,88%, còn 46,243 tỷ đồng chưa giải ngân), Sở Giao thông vận tải (đạt 61,49%, còn 394,2 tỷ đồng chưa giải ngân), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (đạt 59,63%, còn 113,048 tỷ đồng chưa giải ngân).

11 cơ quan, đơn vị giải ngân chậm khác: Quỳ Hợp, TX Thái Hòa, Hưng Nguyên, Sở LĐTB&XH, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Sở NN&PTNT, Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao (mỗi đơn vị có ít nhất 20 tỷ đồng và nhiều nhất hơn 80 tỷ đồng chưa giải ngân).

Nguyên nhân giải ngân chậm: Có 20 dự án (số vốn chưa giải ngân 657,887 tỷ đồng) đang tập trung giải phóng mặt bằng … Có 33 dự án (số vốn chưa giải ngân 556,828 tỷ đồng) đang thực hiện các bước thủ tục đầu tư. Một số chủ đầu tư chưa tích cực triển khai thi công và giải ngân, còn 10/30 dự án nguồn đầu tư công tập trung và 118/284 dự án nguồn chương trình MTQG không có khó khăn, vướng mắc nhưng lượng vốn chưa giải ngân của các dự án này vẫn còn lớn (475,441 tỷ đồng). Một số huyện miền núi thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, địa hình hiểm trở; tình hình thời tiết không thuận lợi trong các tháng đầu năm…

Về khó khăn, vướng mắc của 03 Chương trình MTQG: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới còn 264,097 tỷ đồng chưa giải ngân, chỉ có 01 dự án bố trí vốn lớn (KH 217,854 tỷ đồng) vướng mắc trong quá trình thực hiện hồ sơ, thủ tục, đến nay chưa giải ngân, chiếm 82,49% số vốn còn lại chưa giải ngân của chương trình.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn 572,472 tỷ đồng chưa giải ngân, tập trung ở các đơn vị: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Sở Giao thông vận tải. Vướng mắc do một số nội dung chưa thực hiện đấu thầu xong, chưa giải phóng được mặt bằng thi công.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững còn 290,254 tỷ đồng chưa giải ngân ở các đơn vị: Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Sở LĐTB&XH, chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng và phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng mất nhiều thời gian.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Viết Hùng cho biết, nguyên nhân của việc giải ngân vốn đầu tư chậm là do vướng điều kiện thời tiết, các công trình nằm ở vùng sâu, vùng xa nên thi công gặp nhiều khó khăn; vướng mắc do thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã báo cáo cụ thể tình hình giải ngân; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới. Lãnh đạo các địa phương, đơn vị cam kết đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công mà Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đề ra.

Tuyệt đối không để giải ngân vốn đầu tư công dưới 95%

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị đã rất quan tâm đến công tác giải ngân vốn đầu tư công; nhiều khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công đã được giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với số vốn còn lại lớn, tình hình thời tiết không thuận lợi, để hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt trên 95% số vốn đầu tư, các đơn vị, địa phương phải nỗ lực, quyết tâm cao, thực hiện các giải pháp đã được Chính phủ đề ra tại các Công điện và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Các chủ đầu tư bám sát kế hoạch và cam kết, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc; tuyệt đối không để giải ngân vốn đầu tư công dưới 95%.

Đối với các dự án không có vướng mắc, các chủ đầu tư bám sát công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với các dự án đang còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, về thủ tục, các chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan đảm bảo chất lượng; giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Phân công cho từng bộ phận, từng cá nhân trực tiếp trao đổi, làm việc với các Bộ, ngành, đơn vị để giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Đối với các địa phương chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đề nghị tập trung giải quyết các vướng mắc, thực hiện kiểm đếm tới đâu thì thực hiện phê duyệt, chi trả tới đó để đẩy nhanh tiến độ. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương trong quá trình giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai mới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tham mưu điều chuyển nguồn vốn đầu tư công; tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác cấp tỉnh, Tổ công tác cấp phòng để hỗ trợ tối đa các địa phương giải quyết hồ sơ thủ tục các dự án.

Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính tập trung cân đối, đảm bảo đủ nguồn cho giải ngân nguồn vốn đầu tư công; hỗ trợ, hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho các đơn vị đảm bảo giải ngân vốn kịp thời. Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành tập trung ưu tiên hỗ trợ tối đa cho các chủ đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, ưu tiên thẩm định hồ sơ các dự án được bố trí vốn trong năm 2024 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường ưu tiên đẩy nhanh thẩm định hồ sơ trích đo giải phóng mặt bằng; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền trong cấp phép khai thác mỏ vật liệu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Đối với 3 Chương trình MTQG, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị 3 đơn vị quản lý nhà nước nâng cao vai trò, trách nhiệm, tập trung theo dõi, đôn đốc và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình.

