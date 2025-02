Đây là loại rau mùa đông được ví như người bạn tốt cho tim mạch

Rau chân vịt giàu chất dinh dưỡng

Rau bina là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ chức năng tim mạch. Nó là nguồn cung cấp vitamin A, C, E, K và một số vitamin B tuyệt vời, tất cả đều góp phần mang lại một trái tim khỏe mạnh. Những vitamin này phối hợp với nhau để bảo vệ tim bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa – dễ dẫn đến viêm và tổn thương mạch máu. Đặc biệt, vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ tích tụ mảng bám trong động mạch.

Ngoài ra, rau bina còn giàu folate, một loại vitamin B có vai trò quan trọng trong việc giảm mức homocysteine. Nồng độ homocysteine ​​cao có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim, vì nó có thể làm hỏng niêm mạc mạch máu và thúc đẩy sự phát triển của cục máu đông. Do đó ăn rau bina giúp ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch như đau tim và đột quỵ.

Rau chân vịt hay còn gọi là rau bina là loại rau lá xanh giàu dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Giàu kali và magie

Một trong những lợi ích chính của rau bina đối với sức khỏe tim mạch là hàm lượng kali cao. Kali rất quan trọng để duy trì chức năng tim thích hợp và điều hòa huyết áp. Nó giúp cân bằng tác dụng của natri trong cơ thể, giảm nguy cơ tăng huyết áp (huyết áp cao), một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim.

Do đó ăn rau bina thường xuyên, đặc biệt là vào mùa đông sẽ giúp duy trì mức huyết áp tối ưu.

Magie, một khoáng chất quan trọng khác có trong rau bina, cũng rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Magie giúp hỗ trợ chức năng cơ bắp, bao gồm cả cơ tim và giúp duy trì nhịp tim đều đặn. Nó cũng đóng vai trò kiểm soát huyết áp bằng cách làm giãn mạch máu, đảm bảo lưu lượng máu thông suốt và không bị gián đoạn. Thiếu magie có liên quan đến nhiều vấn đề về tim mạch, bao gồm rối loạn nhịp tim (nhịp tim không đều), huyết áp cao và tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Đặc tính chống oxy hóa và chống viêm

Rau bina chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm lutein, beta-carotene và flavonoid, góp phần đáng kể vào sức khỏe tim mạch. Những chất chống oxy hóa này giúp chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm, cả hai đều là những yếu tố phổ biến trong sự phát triển của bệnh tim.

Căng thẳng oxy hóa xảy ra khi các gốc tự do làm tổn thương tế bào và mô, trong khi tình trạng viêm mãn tính có thể góp phần làm thu hẹp và xơ cứng động mạch (xơ vữa động mạch). Đặc biệt, Lutein nổi tiếng với khả năng cải thiện sức khỏe mạch máu bằng cách ngăn ngừa sự tích tụ các chất có hại trong động mạch. Nó cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách bảo vệ chống lại rối loạn chức năng nội mô, tình trạng lớp lót mạch máu bị tổn thương, dẫn đến lưu lượng máu bị suy giảm.

Do đó, ăn rau bina thường xuyên giúp giảm viêm và tổn thương oxy hóa, cuối cùng bảo vệ tim khỏi tổn thương lâu dài.

Giàu chất xơ giúp kiểm soát cholesterol

Rau chân vịt là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mức cholesterol và tăng cường sức khỏe tim mạch. Chất xơ giúp giảm cholesterol LDL (lipoprotein mật độ thấp), thường được gọi là cholesterol "xấu".

Nồng độ cholesterol LDL tăng cao có thể dẫn đến sự tích tụ mảng bám trong động mạch, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Do đó việc bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ như rau bina vào chế độ ăn uống giúp hỗ trợ mức cholesterol khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Chất xơ hỗ trợ duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, điều chỉnh lượng đường trong máu và thúc đẩy kiểm soát cân nặng. Tất cả những yếu tố này góp phần vào sức khỏe tổng thể của tim, vì thừa cân, lượng đường trong máu cao và sức khỏe tiêu hóa kém là những yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tác giả: N.Hà

Nguồn tin: vov.vn