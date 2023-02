Đấu thầu tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An): Vì đâu nên nỗi?

Nửa cuối năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 26 gói thầu thì 23 gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ sai phạm và trách nhiệm của từng bị can, nhưng khảo sát sơ bộ các gói thầu tại Ban trên cho thấy, đa số các gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự, không có tính cạnh tranh…

Theo thống kê của phóng viên, trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 26 gói thầu. Trong số này có 3 gói thầu lựa chọn nhà thầu không qua mạng, còn lại đều được đấu thầu qua mạng và có tới 23 gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự. Điểm chung của các gói thầu này là tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Trong các gói thầu lựa chọn nhà thầu không qua mạng, Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình thuộc Dự án Đường cứu hộ vùng lũ, đảm bảo an ninh quốc phòng các xã từ Nghĩa Lâm đến Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An có giá 50,551 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Việt trúng thầu với giá 50,502 tỷ đồng, giảm giá chưa tới 0,1%.

Tại Dự án Đường giao thông phát triển kinh tế khu vực miền Tây Nghệ An, tuyến từ trung tâm huyện Nghĩa Đàn nối đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1), Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Việt trúng Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình với giá 43,875 tỷ đồng, giảm 43 triệu đồng so với giá gói thầu.

Tại Dự án Nâng cấp tuyến đường vào vùng nguyên liệu của Dự án Chăn nuôi bò sữa TH huyện Nghĩa Đàn, Công ty TNHH Hoàng Linh trúng Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình và đảm bảo an toàn giao thông với giá 81,157 tỷ đồng, giảm 391 triệu đồng so với giá gói thầu.

Nhiều gói thầu chỉ thu hút 1 nhà thầu tham dự như: Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp thuộc Dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn Liên Hương, xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn; Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp thuộc Dự án Đường giao thông nông thôn từ làng Mai Liên đi làng Mai Thịnh, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn; Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công thuộc Dự án Tràn giao thông xóm Khe Sài 1 đi xóm Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn…

Khảo sát cho thấy, tại 3 gói thầu hiếm hoi thu hút 2 nhà thầu tham gia, nhà thầu bị loại đều phớt lờ yêu cầu làm rõ từ Bên mời thầu.

Cụ thể, tại Gói thầu số 01 Phần xây lắp công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Bá Ngũ, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, trong 2 nhà thầu tham dự, Công ty CP Xây dựng VHVC trúng thầu với giá 6,355 tỷ đồng. Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa bị loại từ bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm khi cung cấp hợp đồng tương tự không có chữ ký của chủ đầu tư lẫn nhà thầu; không kê khai tài liệu chứng minh nhân sự, không thuyết minh biện pháp thi công, không có bản vẽ chi tiết… Bên mời thầu đã đề nghị làm rõ nhưng Nhà thầu không thực hiện.

Tại Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình thuộc Dự án Đường giao thông nông thôn xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, 2 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Xây dựng Quốc Đạt và Công ty CP Việt Phương. Trong đó, Xây dựng Quốc Đạt trúng thầu với giá 4,278 tỷ đồng. Nhà thầu Việt Phương bị loại do không nộp báo cáo tài chính, không kê khai đầy đủ nhân sự, không cung cấp hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu. Nhà thầu Việt Phương cũng từ chối trả lời yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu.

Nhà thầu Việt Phương tái diễn tình trạng này tại Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình thuộc Dự án Đường giao thông nông thôn các xóm Hồng Tháp, Thịnh Hồng, Thọ Đông, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Kết quả, Liên danh Công ty CP Xây dựng Thương mại Thành Công - Công ty TNHH MTV Thanh Hiền trúng thầu với giá 7,877 tỷ đồng.

Tác giả: Hải An

Nguồn tin: baodauthau.vn