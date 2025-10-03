Dấu hỏi năng lực của Việt kiều Trần Thành Trung

Chưa như kỳ vọng

V.League 2025/26 đã trải qua 5 vòng đầu tiên. Ninh Bình, tân binh mới từ hạng Nhất lên thi đấu chễm chệ ở nhóm đầu bảng xếp hạng, cùng mạch 5 lượt liên tiếp bất bại, bao gồm 4 chiến thắng, 1 trận hoà. Chuyện đội bóng cố đô có vị trí cao cùng màn khởi động ấn tượng không khiến giới chuyên môn bất ngờ.

Mùa hè vừa qua, CLB này hoạt động tích cực bậc nhất trên thị trường mua sắm. Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của Ninh Bình cao gấp 3 lần so với chính họ mùa trước. Một trong những mảnh ghép giúp nâng tầm vị thế cho đội chủ sân Ninh Bình Arena chính là Trần Thành Trung. Đây là Việt kiều trẻ tuổi nhưng có giá trị cao bậc nhất CLB.

Thành Trung cần chứng minh nhiều hơn nếu muốn dự SEA Games 33 với U23 Việt Nam.

Thực tế, cách mà Ninh Bình có được Thành Trung gây bất ngờ cho chính bản thân nhiều thành viên trong Ban lãnh đạo. Bởi lẽ ban đầu, họ không phải là CLB tham gia cuộc đua chiêu môn gương mặt thành danh tại bóng đá Bulgaria. Hai đội giàu tiềm lực khác ở V.League đã ganh đua để có được chữ ký của Thành Trung.

Nhưng đúng ở cảnh “trai cò đánh nhau”, Ninh Bình lại vào vai “ngư ông đắc lợi”. Dù không phải một CLB tham dự đấu trường Champions League, cũng chẳng phải vị thế giàu thành tích tại Việt Nam, nhưng bằng tiềm lực tài chính khổng lồ cùng tham vọng lớn, Ninh Bình đã thuyết phục các bên liên quan trong việc chiêu mộ tài năng 20 tuổi.

Tất nhiên như đã đề cập, giá trị chuyển nhượng thương vụ này khá cao. Theo chia sẻ của đại diện lãnh đạo CLB Ninh Bình, mức phí để CLB chủ quản Slavia Sofia chấp nhận bán Thành Trung lên tới hơn 10 tỷ đồng. Con số này thậm chí chưa bao gồm các điều khoản thương lượng cá nhân giữa cầu thủ này với đội bóng cố đô. Nắm trong tay Việt kiều triển vọng bậc nhất thế giới, Ban lãnh đạo Ninh Bình lập tức cử người sang tận Bulgaria để hỗ trợ đưa Thành Trung về Việt Nam. Tại đội tân binh V.League, Thành Trung cũng nhận được sự giúp đỡ từ Ban huấn luyện đến các đồng đội.

Đáng tiếc, Thành Trung lại chưa đáp lại tương xứng với những gì anh có được từ phía Ninh Bình. Đối nghịch với thành tích ấn tượng của đội chủ quản ở chặng xuất phát, Thành Trung mới chỉ ra sân đúng 3 trận nơi V.League, trong các trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hoá và Hải Phòng. Tổng thời lượng mà Thành Trung được thi đấu trên sân cũng chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 hiệp đấu. Con số này khiến các CĐV không khỏi thất vọng.

Bởi anh được xem là thương vụ “bom tấn” hàng đầu của Ninh Bình nói riêng và V.League nói chung. Bản thân đội bóng cố đô tỏ ra “mát tay” với một loạt các tân binh khác như Ngọc Quang, Quang Nho hay đặc biệt là Đức Chiến. Song với riêng bản hợp đồng đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa 2025/26, Ninh Bình lại chưa có được điều mình cần.

Phải chứng minh, Thành Trung!

Tất nhiên, V.League 2025/26 cũng chứng kiến các tài năng trẻ Việt kiều rơi vào tình cảnh tương tự như Thành Trung. Damian Vũ Thanh An, Lee Williams hay Brandon Ly cũng chưa có nhiều cơ hội được ra sân thi đấu. Trường hợp hiếm hoi ở nhóm độ tuổi U23 được thi đấu nhiều hơn so với nhóm cầu thủ kể trên là Vadim Nguyễn. Gương mặt đang đầu quân cho Đà Nẵng đã ra sân 4 trận sau 6 vòng vừa qua. Dẫu vậy, cầu thủ mang trong mình 2 dòng máu Việt Nam và Nga chưa tạo hiệu ứng lớn về chuyên môn, dù được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội thử sức tại U23 Việt Nam sắp tới.

Việc những người bạn Việt kiều cùng thời và cùng rơi vào hoàn cảnh tương tự là điều an ủi với Thành Trung. Nhưng điều đó không đồng nghĩa anh cho phép mình “lỏng chân” tại giai đoạn này. Nên nhớ, Thành Trung là cầu thủ Việt kiều có giá trị cao bậc nhất lịch sử Việt Nam. Chính bản thân gương mặt 20 tuổi cũng được kỳ vọng sớm nối gót Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh và Đặng Văn Lâm, trên ĐTQG Việt Nam trong tương lai gần.

Việc một lần nữa được góp mặt trên U23 Việt Nam là cơ hội không thể tốt hơn để Thành Trung chứng minh năng lực. Ngoài ra, với bối cảnh 8 gương mặt chủ chốt được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐTQG, đây là điều kiện để Thành Trung khẳng định tài năng từng được trui rèn ở Bulgaria và giải trẻ châu Âu tại U23 Việt Nam. Cần nói thêm, một trong 8 cái tên kể trên bao gồm tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bắc. Hiển nhiên, Thành Trung sẽ có thêm đất diễn nơi trung tuyến của “Những chiến binh trẻ sao Vàng”.

1 tháng trước, vì những điều kiện từ chủ quan lẫn khách quan, Thành Trung không thể cùng U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2026. Nhưng trước mắt anh đang là chuyến tập huấn Tây Á, với 2 trận giao hữu quốc tế gặp U23 Qatar. Dựa trên những gì làm được cùng đội tuyển trẻ quốc gia, cánh cửa SEA Games dành cho Thành Trung cũng vì thế mà rộng mở hay chật hẹp.

Bài toán thích ứng Theo chuyên gia Phan Anh Tú, việc Trần Thành Trung hay nhiều cầu thủ Việt kiều khởi đầu chậm chạp ở V.League 2025/26, đến từ trình độ cầu thủ chưa đáp ứng nhu cầu của HLV trưởng. Ông nói: “Có thể họ đã làm tốt ở châu Âu - môi trường bản thân được đào tạo, thi đấu. Nhưng Việt Nam lại có những đặc thù khác. Các cầu thủ không chỉ phải thích nghi với kỹ năng chuyên môn thuần tuý mà còn cần quen với văn hoá, lối chơi, giao tiếp, sinh hoạt, tập luyện. Ngay cả những cầu thủ ngoại có lý lịch sáng sủa cũng không thể trụ lại V.League, nếu chẳng thể thích nghi với nhiều yếu tố tại đây”. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh cầu thủ Việt kiều cần ý thức và linh hoạt kỹ năng chuyên môn, nếu muốn có thêm chỗ đứng tại các CLB V.League. “Nếu các cầu thủ Việt kiều giỏi hơn các đồng đội ở cùng vị trí, không bất ngờ nếu họ được HLV trưởng chọn lựa. Hoặc họ cần tự điều chỉnh bản thân để đa năng hơn, sẵn sàng cho nhiều nhiệm vụ mới hơn. Bóng đá hiện đại đòi hỏi cầu thủ phải chơi nhiều vị trí. Trong một trận đấu mà chiến thuật thay đổi, HLV cần hoán đổi vị trí, cầu thủ không đa năng sẽ chẳng thể đáp ứng được”.

Tác giả: An Khánh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân