Phát hiện thi thể 2 cháu và bà nội bị thương nặng tại khu trọ

Khoảng 8h, ngày 31/8, Công an xã Như Quỳnh nhận được tin báo của người dân địa phương về việc phát hiện một thi thể cháu bé khoảng 6-7 tuổi, tử vong tại sông thuộc địa xã Như Quỳnh.

Qua xác minh, xác định thi thể là cháu N.M.K (SN 2017, hộ khẩu thường trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng), hiện đang ở trọ cùng bố, mẹ, anh trai và bà nội tại xã Như Quỳnh.

Hiện trường vụ việc.

Qua kiểm tra tại phòng trọ gần đó, lực lượng Công an phát hiện thêm một thi thể cháu bé khác là cháu N.T.H (SN 2013, là anh trai của cháu N.M.K). Trong phòng còn có bà nội của các cháu là bà M.T.V bị thương nặng.

Nhiều vết máu vương khắp phòng.

Được biết, bố mẹ 2 cháu làm công nhân ở xã Như Quỳnh nên đưa bà nội và các cháu đến thuê trọ và sinh sống tại địa phương. Hiện bà M.T.V đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối.

Công an xã Như Quỳnh phối hợp với các đơn vị chức Công an tỉnh Hưng Yên khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

