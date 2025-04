Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng kể khoảnh khắc suýt chết vì nhồi máu cơ tim cấp

Ông mở đầu dòng trạng thái với lời cảm ơn: “Bài viết này mình xin thông báo với các cô/chú/anh/chị/em, bạn bè và những người yêu thương mình đã lo lắng những ngày vừa qua khi hay tin mình nhập viện. Mình đã xuất viện và tình trạng sức khỏe đã phục hồi, đang ổn định chuẩn bị trở lại công việc và cuộc sống bình thường ạ. Xin cảm ơn những sự quan tâm, lo lắng và yêu thương của mọi người dành cho mình”.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hồi phục sau khi trải qua khoảnh khắc nguy kịch vì nhồi máu cơ tim cấp.

Nguyễn Quang Dũng cho biết, mọi chuyện bắt đầu vào giữa tháng 3 khi ông đang đi uống cà phê bàn công việc như thường lệ. “Hôm đó mình có 3 cuộc nói chuyện với 3 cữ cafe từ sáng tới trưa, đến cuộc cuối cùng thì bỗng dưng mình bị tức ngực và thấy nóng rang ở ngực... Mình cũng hơi chủ quan nghĩ là do ăn uống hoặc vận động gần đây nên nghỉ ngơi một lúc rồi thấy đỡ”.

Dù ban đầu triệu chứng dịu đi, đến tối tình trạng tức ngực trở lại khiến ông định đi cấp cứu nhưng lại quyết định chờ tới sáng để khám tổng quát như lịch hẹn. Tại bệnh viện, sau loạt xét nghiệm, ông nhận được chẩn đoán: “Bác sĩ thông báo chỉ số men tim của mình rất cao, có hội chứng vành cấp, nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp mạch vành ghi nhận một nhánh mạch máu chính nuôi tim bị tắc hoàn toàn, 2 nhánh còn lại cũng bị hẹp”.

Trong tình trạng nguy kịch, đạo diễn được can thiệp khẩn cấp để đặt stents và mở lại mạch máu bị tắc. “Ca can thiệp của mình hơn 1 giờ đồng hồ, mình hoàn toàn tỉnh vì chỉ gây tê, tập thể các bác sĩ... vừa trấn an tinh thần mình, vừa hoàn thành ca can thiệp giúp mình vượt qua cơn nguy kịch”.

Ông cũng thừa nhận từng có lúc lơ là trong việc khám sức khỏe định kỳ: “Mỗi năm mình đều đi khám tổng quát… nhưng năm nay thì mình hơi lu bu và cũng hơi lười nên lần lựa cả năm chưa khám lại”. Trải nghiệm này khiến đạo diễn nhận ra giá trị của việc chăm sóc sức khỏe, cũng như sự trân quý dành cho những người xung quanh.

“Sau sự trải nghiệm này dù không mong muốn, nhưng chắc ai rồi cũng sẽ có lúc trải qua. Sắp tới mình sẽ làm một cái vlog dài và rõ hơn về lần trải nghiệm này, sức khỏe không thể chủ quan được”.

Kết lại bài viết, Nguyễn Quang Dũng xúc động nói: “Lần đi qua lằn ranh sinh tử này cho mình biết ơn sự yêu thương của gia đình, người thân luôn bên cạnh mình từng giây, từng phút quan trọng… Khi ở ranh giới sinh tử với mình, giờ chỉ còn cảm nhận được tất cả những sự yêu thương trong cuộc sống này”.

Dù đối mặt với biến cố lớn về sức khỏe, đạo diễn của hàng loạt phim điện ảnh ăn khách đã trở lại với tinh thần lạc quan và sự biết ơn sâu sắc. Trải nghiệm vừa qua không chỉ là lời cảnh tỉnh về sức khỏe cá nhân, mà còn là minh chứng cho tình cảm yêu thương mà ông nhận được từ gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Tốt nghiệp loại giỏi khoa Đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, Nguyễn Quang Dũng nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua hàng loạt bộ phim ăn khách như "Nụ hôn thần chết", "Mỹ nhân kế", "Tháng năm rực rỡ", "Tiệc trăng máu" và gần đây là "Đất rừng phương Nam". Anh được biết đến với biệt danh "Dũng khùng" nhờ phong cách làm phim sáng tạo, khác biệt và giàu cảm xúc. Không chỉ là đạo diễn, anh còn đảm nhiệm vai trò biên kịch, nhà sản xuất và giám khảo trong nhiều chương trình truyền hình, góp phần lớn vào sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Hiện tại, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đang hẹn hò ca sĩ Bùi Lan Hương.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: Báo VOV