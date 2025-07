Danh tính tài xế dừng xe giúp người phụ nữ cùng 5 đứa trẻ bị quật ngã giữa đường trong cơn dông

Đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế giúp người phụ nữ cùng 5 đứa trẻ giữa đường trong cơn dông mạnh ở Hà Nội đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội và nhận được sự chú ý đặc biệt. Theo nội dung clip thì thời điểm diễn ra vụ việc là vào khoảng 16h31' chiều hôm qua (19/7), thời điểm cơn dông đang diễn ra, các phương tiện gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển trên đường.

Lúc này, tài xế đã dừng xe giữa đường, hỗ trợ đưa người phụ nữ cùng những đứa trẻ vào thùng xe bán tải để đảm bảo an toàn. Tài xế có hành động tuyệt vời này là anh Lều Đức Việt (sinh năm 1986, ở Ngọc Hồi, Hà Nội). Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, anh Việt cho biết lúc đó anh đang trên đường từ xưởng về nhà.

Khi chiếc xe đến đoạn đường liên xã ở Thường Tín, anh Việt phát hiện một người phụ nữ cùng 3 đứa trẻ nhỏ gần như bị quật ngã, cố giữ thăng bằng giữa đường do gió mạnh. Chiếc xe của họ đổ xuống đường. Phán đoán nhanh tình huống, nam tài xế dừng xe, lao tới bế 2 bé trai lên thùng xe bán tải, đồng thời che chắn để người phụ nữ chạy về phía ô tô. Lúc này, trên tay người phụ nữ còn bé một đứa nhỏ khác.

Chưa dừng lại ở đó, anh Việt còn phát hiện 2 bé trai khác cũng đang vật lộn với cơn gió và hỗ trợ các bé. Chiếc xe sau đó đi khoảng 100m thì tới khu vực dân cư, có thể tránh trú. Người phụ nữ cùng 5 trẻ nhỏ xuống xe an toàn.

Your browser does not support the video tag.

Chiều qua (19/7), một cơn dông mạnh đã xảy ra ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, trên vịnh Bắc Bộ. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với điều kiện nhiệt độ tăng cao trong 3 ngày qua, khiến dòng thăng mạnh trong điều kiện bất ổn định của khí quyển mạnh mẽ, gây mưa dông mạnh.

Đây là một hệ thống siêu dông vùng nhiệt đới với những tổ hợp mây dông quy mô trung bình, thường gây mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, sấm sét dữ dội, thậm chí cả mưa đá, vòi rồng. Ngay sau khi ảnh hưởng đến miền Bắc, vùng mây dông này cũng tràn xuống khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh gây mưa dông diện rộng kèm các hiện tượng thời tiết như lốc sét, gió giật mạnh trong tối qua.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn