Danh tính nữ tài xế vừa lái xe vừa cầm mic hát karaoke gây bức xúc dư luận

Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Krông Pắk cho biết, đã tìm ra tên tuổi, địa chỉ của người phụ nữ vừa lái ô tô vừa hát karaoke và chở theo nhiều người phía sau.

Theo ông Hùng, người phụ nữ này tên là X., trú tại xã Hòa An (huyện Krông Pắk). Bà X. là chủ một nhà hàng tiệc cưới tại địa phương này.

"Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục xác minh để xử lý người này theo quy định của pháp luật", ông Hùng nói.

Một phụ nữ vừa lái ô tô, vừa cầm mic hát karaoke. Báo Người Lao Động

Như Người lao động đưa tin, tối 10/12, một đoạn clip đăng trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh người phụ nữ một tay cầm vô-lăng, tay kia cầm mic hát karaoke. Do không thuộc lời, người phụ nữ này vừa lái xe vừa nhìn vào điện thoại của người ngồi bên ghế phụ để xem lời bài hát.

Đoạn clip cũng thể hiện, trên xe còn có 4 người phụ nữ. Khi kết thúc bài hát, những người trên xe đều giơ 2 ngón tay chào người xem, đồng thời hô "1,2,3, zô".

Đoạn clip này đã bị xóa nhưng nhiều tài khoản Facebook đã tải về rồi đăng lại. Sau vài giờ đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt like, chia sẻ, bình luận.

Phần lớn các ý kiến bình luận đều tỏ ra bức xúc về hành vi xem thường luật giao thông, xem thường tính mạng của những người trên xe và người đi đường. Nhiều ý kiến bình luận đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm nữ tài xế để làm gương cho người khác.

