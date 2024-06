Đánh sập đường dây "Thiên địa" và cuộc chiến với các thông tin xấu độc trên không gian mạng

Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, môi giới mại dâm, mại dâm trá hình

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ; sự tiện lợi, kết nối của mạng Internet, sóng viễn thông 3G; giá thành các thiết bị điện tử kết nối mạng Internet ngày một rẻ, người dân có nhiều điều kiện sử dụng thiết bị công nghệ, truy cập Internet, tiếp cận nguồn nội dung, kiến thức khổng lồ. Song cùng với sự tiện lợi, cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, độc hại từ các nguồn nội dung xấu, độc, bị cấm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nguyễn Đức Vinh được xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành website "thiendia2.cc".

Trên không gian mạng hiện nay có nhiều trang mạng giao diện tiếng Việt, hàng chục nhóm kín: Telegram, Facebook trao đổi thông tin, đăng tải nội dung đồi trụy, cung cấp dịch vụ mại dâm cả nam và nữ. Hoạt động truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, bức xúc trong dư luận nhân dân, đồng thời ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục.

Đáng chú ý, nhiều hội nhóm, diễn đàn còn lôi kéo người truy cập theo hướng biến thái, bệnh hoạn, hình thành suy nghĩ lệch lạc, suy đồi tư tưởng, đạo đức, lối sống, phát sinh hoạt động dâm ô, hiếp dâm, lừa đảo, cờ bạc… Nền tảng các trang mạng chứa nội dung độc hại này còn tiềm ẩn nguy cơ lan truyền mã độc, gián điệp, đánh cắp thông tin người dùng.

Từ thực trạng trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thường xuyên rà soát, tập hợp, thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu về các trang mạng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Việt Nam, trong đó có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và mại dâm. Đồng thời, báo cáo các cấp lãnh đạo, đề xuất phối hợp với các cơ quan chức năng, xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan, góp phần đảm bảo không gian mạng trong sạch, lành mạnh, an toàn.

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp phát hiện nhiều đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Điển hình trong số đó là đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, môi giới mại dâm "Thiên địa". Diễn đàn "Thiên địa" hoạt động từ đầu năm 2014 với tên ban đầu là "Lầu xanh", sau 16 lần thay đổi tên miền hiện đường dây này hoạt động trên diễn đàn www.thiendia2.cc và 10 kênh, nhóm Telegram với hơn 1,1 triệu thành viên tham gia.

Đường dây "Thiên địa" hoạt động, thu lợi bất chính bằng một số phương thức như tán phát văn hóa phẩm đồi trụy để thu phí thành viên tham gia. Với phương thức này, các đối tượng đăng tải hình ảnh, video, clip, truyện chữ và truyện âm thanh nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên các hệ thống từ 2 nguồn sưu tầm trên web đồi trụy và nhóm kín telegram khác; thuê nhân viên, cộng tác viên viết truyện, ghi âm các nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Diễn dàn đã đăng tải hàng trăm ngàn chủ đề, hàng triệu bài viết, video clip, file ghi âm. Để xem được các nội dung đồi trụy, thành viên tham gia diễn đàn phải trả phí và nâng cấp tài khoản theo nhiều cấp với mức phí từ 15 USD - 400 USD.

Phương thức thứ hai là môi giới mại dâm với tên là "môi giới mại dâm toàn quốc" gồm 137 nhóm trao đổi (forum), được chia thành 4 khu vực trên toàn quốc, gồm: Hải Phòng, các tỉnh phía Bắc, miền Trung và miền Nam; tuyển dụng các đầu mối quản lý, cung cấp gái mại dâm (gọi là "Nhà cung cấp"); Gái mại dâm có nhu cầu quảng cáo, hoạt động sẽ liên hệ, thỏa thuận mức phí với "Nhà cung cấp" hoặc "Nhà quản lý khu vực" để được đăng tải các thông tin, hình ảnh gái bán dâm lên diễn đàn (hàng ngàn thông tin gái bán dâm).

Thứ ba là liên kết quảng cáo cho các cơ sở massage kích dục, khách sạn, nhà nghỉ sản phẩm kích dục và các website tổ chức đánh bạc, game bài trực tuyến. Liên kết này có số lượng thành viên rất lớn; nhóm đối tượng quản trị diễn đàn triệt để khai thác thu phí quảng cáo các dịch vụ nhạy cảm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: Liên hệ với các nhà cái quốc tế, cho đặt banner quảng cáo các trang mạng cung cấp dịch vụ cờ bạc, cá độ; quảng cáo cho các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng như game bài, quay số, nổ hũ…; liên hệ với các địa chỉ massage trên toàn quốc.

Về phương thức giao dịch, đường dây "Thiên địa" sử dụng dịch vụ ví điện tử Perfect Money để nhận tiền dịch vụ từ thành viên tham gia diễn đàn, đối tác đăng ký quảng cáo và thanh toán tiền lương cho nhân viên. Nhóm đối tượng chấp nhận giao dịch 3 loại tiền USD, VNĐ và "LX Credit" (tiền ảo nội bộ chỉ sử dụng được trên diễn đàn; 1 USD= 22.700 LX Credit).

Để quản trị, vận hành diễn đàn, nhóm đối tượng tổ chức chia thành nhiều tài khoản quản trị, phân cấp từ Super Admin, Admin, Super Mod, Mod, Mod Helper, VIP đại gia, VIP, Cộng tác viên, IT. Trong đó, đối tượng cầm đầu đường dây "Thiên địa" sinh sống tại nước ngoài có vai trò quản lý toàn bộ hoạt động của đường dây; đăng ký, quản lý các tên miền của "Thiên địa"; nhận báo cáo về doanh thu, danh sách gái mại dâm; sử dụng ví tiền ảo để nhận tiền quảng cáo từ các khách hàng và thanh toán tiền lương cho nhân viên là nhóm đối tượng ban quản trị cấp dưới.

Nhóm đối tượng quản trị, điều hành diễn đàn hoạt động có tổ chức, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để ẩn danh, che giấu thông tin, đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng, như: chỉ dùng nickname, không sử dụng thông tin cá nhân, sử dụng tiền mã hóa để thanh toán, sử dụng các ứng dụng OTT để trao đổi thông tin... Từ các thông tin thu thập được, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an chủ trì phối hợp Công an tỉnh Nghệ An, xác lập chuyên án trinh sát, tiến hành xác minh, đấu tranh, triệt phá. Ngày 24/4, Ban chuyên án đã huy động hàng chục CBCS, triển khai 13 tổ công tác đồng loạt khám xét các địa điểm tại Nghệ An, Huế, Daklak, Vĩnh Long, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng; triệu tập, bắt giữ 13 đối tượng là thành viên trong ban quản trị diễn đàn, giữ vai trò Admin, Super Mod, Mod, cộng tác viên, Vip...

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét, phát hiện, thu giữ hàng chục điện thoại di động các loại, máy tính, thẻ ngân hàng và các dữ liệu liên quan gồm hàng chục Gigabyte hình ảnh, video clip đồi trụy phát tán trên không gian mạng. Kết quả đấu tranh các đối tượng khai nhận hành vi quản trị, vận hành diễn đàn.

Đối tượng Nguyễn Đức Vinh vai trò Admin diễn đàn, được đối tượng Super Admin giao toàn quyền điều hành hoạt động của diễn đàn "Thiên địa" tại Việt Nam: quản lý hoạt động diễn đàn, tìm kiếm đầu mối quảng cáo trên diễn đàn các địa chỉ massage, quảng cáo đặt banner các trang web cờ bạc, cá độ, thu phí các thành viên tham gia diễn đàn; quản lý hoạt động của hàng chục hội nhóm Telegram vệ tinh của diễn đàn. Các nhóm Telegram vệ tinh này thu hút hàng chục nghìn người tham gia, phát tán hàng nghìn nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Vinh giao việc cho các đối tượng Mod, VIP, cộng tác viên hoạt động tích cực cấp dưới gồm: Trương Gia Huy, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Bình Dương, Lý Chỉ Quân, Phan Thanh Tiền, Nguyễn Phúc Nghĩa, Đỗ Xuân Khải, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Hương Quỳnh quản lý, định hướng hoạt động của các thành viên theo đúng nội quy mà nhóm Ban quản trị diễn đàn đã thống nhất, đăng tải trên từng box.

Ngoài ra, Vinh luôn đôn đốc nhóm đối tượng bên dưới hoạt động đăng tải nhiều nội dung, chủ đề khiêu dâm, đồi trụy để diễn đàn sôi nổi, phong phú, thu hút nhiều thành viên mới tham gia. Trong đường dây này, đối tượng Vinh thuê 2 đối tượng Trịnh Anh Tuấn, Phan Vĩnh San thực hiện nhiệm vụ bảo trì, sửa các lỗi về cơ sở dữ liệu trên diễn đàn. Vinh cũng khai nhận đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng từ hoạt động quảng cáo vi phạm pháp luật trên diễn đàn "Thiên địa". Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can.

Cảnh báo

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết để triệt phá các đường dây trên, cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn. Tận dụng triệt để tính ẩn danh và các giải pháp ẩn danh tiên tiến nhất, rất dễ dàng, trong một thời gian ngắn với chi phí rẻ, các đối tượng có thể xây dựng một trang mạng phát tán nội dung đồi trụy lên không gian mạng.

Trong khi đó, nhóm đối tượng nghi vấn cầm đầu, quản trị điều hành luôn ẩn sâu, che giấu thông tin; sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng: Liên lạc qua các ứng dụng bí mật, sử dụng thông tin ảo, tiền ảo, tiền điện tử để liên hệ, đăng ký, thanh toán chi phí xây dựng, duy trì hoạt động trang mạng, diễn đàn, hội nhóm. Một số trường hợp đối tượng ở nước ngoài móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước thực hiện hành vi phạm tội, thể hiện tính chất của tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Trước thực trạng trên, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thường xuyên rà soát, tập hợp, thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu về các trang mạng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và mại dâm. Từ đó, đã kịp thời triển khai các phương án phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm, tạo tính răn đe…

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, để ngăn chặn hoạt động trên, cần phải có một giải pháp quyết liệt và đồng bộ. Trước hết, các cơ quan, ban, ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó, đặc biệt chú trọng đến các đối tượng đang ở tuổi vị thành niên. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục giới tính; việc truy cập mạng một cách thông minh để nhận thức, đánh giá được đâu là thông tin giả, xấu độc trên môi trường mạng. Từ đó, tránh được các tiềm ẩn và rủi ro có thể xảy ra như bị dụ dỗ dâm ô, lừa đảo, bắt cóc, hiếp dâm…

Về phía các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, cung cấp dịch vụ, thông tin công dân như sim điện thoại, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ máy chủ lưu trữ, tên miền trang mạng, dịch vụ đường truyền Internet, dịch vụ truy cập 3G…, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi trái pháp luật.

Về phía các công ty, nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, đường truyền, lưu trữ trong nước cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc phân công bộ phận, nhân viên rà soát hoạt động của các hợp đồng sử dụng dịch vụ; liên tục rà soát, kịp thời thông báo cơ quan chức năng các hành vi có dấu hiệu truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy sử dụng dịch vụ, cơ sở hạ tầng của công ty. Đồng thời, khẩn trương hợp tác khi cơ quan quản lý trao đổi tài liệu về hoạt động vi phạm và phối hợp thực hiện theo yêu cầu nghiệp vụ cơ quan quản lý Nhà nước đề ra.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân