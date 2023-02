Đang đi đường, cô gái bị trâu điên húc văng xuống bờ đê bất tỉnh

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một cô gái đi đường bị trâu húc văng xuống bờ đê khiến nhiều người kinh hãi.

Theo clip từ camera an ninh gần hiện trường ghi lại, vụ việc xảy ra vào sáng 19/1 đoạn gần ngã ba giao giữa thôn Cổ Điển và Yên Hà (xã Hải Bối) huyện Đông Anh, Hà Nội. Thời điểm này đang có khá nhiều qua lại trên đường, bông nhiên một con trâu không rõ từ đâu xuất hiện, lao vào người đi xe máy mặc áo trắng. Con trâu hung hãn húc tung cô gái lên cao rồi bị rơi xuống thân đê, bất tỉnh. Con trâu tiếp tục điên cuồng lao theo nạn nhân nhưng rất may là nó mất đà lao trượt xuống con đường phía dưới.

Sự việc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nầy đều tỏ ra bàng hoàng, kinh hãi trước diễn biến sự việc.

Mới đây, trao đổi với Tiền Phong, chị Đ.T.T (SN 1993) - nạn nhân bị trâu húc trong clip, quê Thái Bình thuê trọ tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội cho biết: "Sáng 28 Tết, tôi đi chợ mua đồ ăn về cho gia đình. Khi tôi đang đi trên đê, đoạn gần ngã ba giao giữa thôn Cổ Điển và Yên Hà (xã Hải Bối) bỗng có một con trâu chạy tới. Nó lao vào người phụ nữ đi phía trước nhưng bị trượt nên đổi hướng sang tôi. Ngay khi nhìn thấy con trâu lao trượt người phía trước, tôi đã dừng xe tắt máy, định bỏ chạy nhưng không kịp. Tôi bị trâu hất ngã ra đường. Tôi cố bò dậy không ngờ con trâu lại tiếp tục lao tới hất tung tôi lên như trong clip".

Sau đó được người dân địa phương gọi người nhà đưa tới Bệnh viện cấp cứu. Được biết, sau cú húc của con trâu điên, chị T. bị vỡ gan phải nằm viện điều trị.

Đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội là chị T. sau khi ra viện đã xin clip từ camera của nhà dân gần nơi xảy ra sự việc, để cảnh báo đến mọi người cẩn thận khi đi đường, thấy trâu bò nên tránh xa để không gặp phải tai nạn đáng tiếc.

