Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thành tựu và thắng lợi

Bà Merle Ratner với phóng viên TTXVN. Ảnh tư liệu: TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại New York ngày 2/2, bà Merle Ratner đánh giá thành tựu to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam là đã lãnh đạo dân tộc và nhân dân Việt Nam giành độc lập hoàn toàn và thống nhất đất nước. Thắng lợi lịch sử ấy đã trở thành nguồn cổ vũ lớn lao cho phong trào giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, là tấm gương sáng cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Trên phương diện chính trị, bà Merle Ratner cho rằng độc lập dân tộc, quyền tự quyết và chủ nghĩa xã hội là tiền đề và điều kiện tiên quyết để toàn đảng, toàn quân và toàn dân đưa Việt Nam vượt qua mọi thử thách lịch sử. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thật sự hiện thực hóa lý tưởng hành động vì nhân dân, lấy dân làm gốc và đạt được hàng loạt thành tựu to lớn trên nhiều phương diện.

Cũng theo bà Merle Ratner, với tinh thần cách mạng mạnh mẽ và lạc quan, Việt Nam đã vượt qua nỗi đau chiến tranh để vươn mình đứng dậy trở thành một nền kinh tế năng động, thu nhập trung bình, đời sống nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc. Bà chia sẻ kỷ niệm khó quên khi tới thăm một số ngôi làng tại tỉnh Thái Bình cách đây nhiều năm, nơi bà thấy người dân có điều kiện kinh tế rất tốt, mạng lưới đường giao thông, cơ sở hạ tầng, giáo dục, hệ thống điện nước phát triển. Nhà hoạt động cánh tả của Mỹ cho rằng, trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nét đặc sắc, giúp Việt Nam tận dụng được các cơ hội phát triển và gặt hái nhiều thành tựu kinh tế-xã hội quan trọng. Bà Merle Ratner đánh giá Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công trong sự nghiệp xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Một ví dụ nhỏ, đó là Việt Nam hiện nay có những điều luật hay chương trình chống bạo lực gia đình rất mạnh mẽ và hiệu quả. Quyền của nữ giới được coi trọng khi tỷ lệ nữ tham chính trong các cơ quan nhà nước ngày càng cao, tiếng nói của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng được coi trọng. Các quyền của người lao động, nông dân cũng được đảm bảo tốt hơn và được luật hóa.

Nhà hoạt động cảnh tả nổi tiếng của Mỹ đánh giá cao vị thế và đóng góp to lớn của Việt Nam trong phong trào cánh tả thế giới, cũng như hợp tác Nam – Nam. Việt Nam đã và vẫn là nguồn cổ vũ to lớn cho các phong trào cánh tả trên thế giới. Nhiều nước coi Việt Nam là tấm gương trong sự nghiệp bảo vệ quyền tự quyết dân tộc, chủ quyền quốc gia và xây dựng xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định con đường đã chọn, kiên định phát triển chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và đấu tranh cho các giá trị của chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Việt Nam thật sự là nguồn cảm hứng, bà nói.

Đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong môi trường hợp tác quốc tế hiện nay, bà Merle Ratner cho rằng Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng và có nhiều đóng góp ý nghĩa trong các tổ chức đa phương và khu vực như Liên hợp quốc (LHQ) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tại LHQ, đường lối và quan điểm ngoại giao của Việt Nam có nhiều nét tương đồng với chủ trương của LHQ trong việc tôn trọng độc lập, chủ quyền, hòa bình và quyền tự quyết của các nước, cũng như giải quyết các mâu thuẫn bằng giải pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe đọa sử dụng vũ lực. Ví dụ vấn đề Palestine, Việt Nam đã kiên trì lập trường kêu gọi ngừng bắn, tránh mọi hành động gây thương vong cho dân thường và ủng hộ sự nghiệp đấu tranh của người dân Palestine xây dựng một nhà nước của riêng mình.



Trong một thế giới biến động không ngừng, chủ nghĩa dân tộc cánh hữu gia tăng và cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt hiện nay, bà Merle Ratner cho rằng đường lối đối ngoại “4 không” và nghệ thuật “ngoại giao cây tre” - tức là linh hoạt trên thực tế nhưng vô cùng kiên định về nguyên tắc - của Đảng và Nhà nước Việt Nam đang cho thấy sự đúng đắn, góp phần quan trọng giúp Việt Nam đảm bảo hòa bình, độc lập, chủ quyền và gặt hái nhiều thành tựu ý nghĩa.

Tác giả: Thanh Tuấn - Quang Huy

Nguồn tin: baotintuc.vn