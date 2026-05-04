Đang chạy xe máy, người đàn ông bị đập vào đầu, ngã xuống đường

Người đàn ông (áo cam) đang chạy xe máy bất ngờ bị người khác đập mạnh vào đầu khiến cả người và xe ngã ra đường - Ảnh cắt từ clip

Chiều 3-5, Công an phường Tam Thắng (TP.HCM) đang phối hợp các cơ quan chức năng liên quan xác minh vụ một người đàn ông đi xe máy bị đánh mạnh vào đầu ngã xuống đường.

Toàn bộ vụ việc được camera hành trình của một ô tô chạy phía sau ghi lại, sau đó chủ xe đăng tải lên mạng xã hội.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h35 ngày 1-5 trên đường Lê Lợi, đoạn giáp ranh giữa phường Tam Thắng và phường Vũng Tàu (TP.HCM).

Thời điểm này, một người đàn ông mặc áo màu cam, chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm đi trên đường Lê Lợi, hướng từ đường Lê Hồng Phong ra đường Nguyễn An Ninh.

Khi vừa vượt qua một ô tô đậu ven đường, bất ngờ hai người đi trên một xe máy khác từ phía sau vượt lên áp sát.

Người ngồi sau cầm một vật giống mũ bảo hiểm dùng sức đập mạnh vào đầu người mặc áo màu cam.

Cú đánh mạnh khiến nạn nhân và xe máy loạng choạng rồi ngã xuống đường, còn xe máy kia tăng tốc rời đi.

Khi sự việc xảy ra, một xe máy chạy sát phía sau vội đánh lái né tránh, trong khi một ô tô khác phanh kịp nên không gây tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, việc tấn công người đang chạy xe máy trên đường hết sức nguy hiểm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, truy tìm người có liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định.

Tác giả: A Lộc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ