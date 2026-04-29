Đăng thông tin xuyên tạc, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 29/4, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo và chính quyền địa phương trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, ông L.V.N. (SN: 1959, trú phường Thành Sen) nhiều lần sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các nội dung trái chiều liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư đất đai.

Ông L.V.N. làm việc với cơ quan Công an.



Trong đó, có bài viết chứa thông tin mang tính xúc phạm, xuyên tạc về lãnh đạo và UBND xã Đức Thọ, ảnh hưởng đến uy tín chính quyền cơ sở, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã mời ông N. đến làm việc. Tại đây, người này thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời nhận thức rõ việc đăng tải thông tin không đúng sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân là trái quy định pháp luật.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Đức Thọ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông L.V.N. số tiền 7,5 triệu đồng.

