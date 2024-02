Đang ăn tất niên, cả nhà được phen giật mình rồi bật cười bởi âm thanh phát ra từ hàng xóm

Bên cạnh những "đặc sản" ngày Tết như: dọn nhà, sắm đào, quất trang trí, mở tiệc tất niên,... một điều không thể thiếu nữa chính là nhạc xuân và những màn karaoke bất hủ đến từ hội phụ huynh nhân dịp Tết đến xuân về.

Mới đây, cộng đồng mạng được phen cười ná thở trước đoạn clip ghi lại cảnh một gia đình đang ăn tiệc tất niên nhưng bị thứ "thanh âm quen thuộc" từ nhà hàng vọng sang làm cho giật mình thon thót.

Theo clip ghi lại, đại gia đình lúc này đang ngồi quây quần bên mâm cơm tất niên. Bỗng nhiên, một đoạn nhạc sập sình, cực cháy nổi lên khiến hơn 20 người cùng lúc giật mình, thót tim. Có người đang gắp thức ăn nhưng vì tiếng nhạc quá lớn và đột ngột làm giật mình nên đánh rơi cả ra ngoài.

Phản xạ cùng lúc và quá đỗi tự nhiên này khiến mọi người trong nhà nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Xem đoạn clip, nhiều cư dân mạng cũng phải gật gù: "Cảnh này quen lắm"; "Tết nào quê tôi cũng thế"; "Nhạc xuân, nhạc sập sình là thứ không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, nếu không có mà mất hẳn vị";....

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn